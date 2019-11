Whistleblower spustil ústavnú žalobu na Trumpa: Na otázky kongresmanov bude odpovedať

Zmienený whistleblower spustil v polovici augusta tzv. ukrajinskú kauzu, ktorá by mohla vyústiť v podanie ústavnej žaloby na prezidenta. Trump podľa neho vyvíjal tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby mu pomohol zdiskreditovať možného súpera v nadchádzajúcich amerických prezidentských voľbách Joea Bidena.

Informátorova totožnosť zostáva vzhľadom na citlivosť celej kauzy utajená. Šéf Bieleho domu ho v nedeľu vyzval, aby dobrovoľne prezradil svoju identitu. "Tento whistleblover to celé taaaak pokazil, že musí prezradiť, kto je," napísal Trump na Twitteri. Podľa neho by zverejnenie totožnosti informátora ukončilo celý "hoax s impeachmentom".

Podľa nedeľňajšieho vyhlásenia právneho zástupcu Marka Zaida je whistleblower ochotný priamo odpovedať na otázky republikánskych kongresmanov, ak mu ich predložia v písomnej podobe. Podľa Zaida by mohol odpovedať na otázky "písomne, pod prísahou", a niesť tak následky za prípadnú krivú výpoveď.

Týmto spôsobom by sa mohli republikánski členovia výboru Snemovne reprezentantov pre tajné služby obrátiť s otázkami priamo na whistleblowera. Mohli by tak obísť demokratických kongresmanov, ktorí majú v tomto výbore väčšinu. Totožnosť informátora by mohol v rámci navrhovanej písomnej komunikácie overiť generálny inšpektor amerických tajných služieb, ktorý by ale zároveň zachoval jeho anonymitu.

Právny tím Marka Zaida túto možnosť ponúkol Devinovi Nunesovi, najvyššie postavenému republikánovi v tomto výbore. Nunesova kancelária sa bezprostredne k tejto ponuke odmietla vyjadriť. Podľa whistleblowerových informácií mal Trump v telefonáte z 25. júla vyvíjať tlak na ukrajinského prezidenta, aby "vytiahol špinu" na syna bývalého viceprezidenta USA Joea Bidena. Hunter Biden pôsobil v ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Burisma, s ktorou sa spájali obvinenia z korupčných praktík.