Muž, ktorého prípad spustil vlnu protestov, je na slobode: Chce sa sám vydať Taiwanu

Čchan Tchung-kchaj opustil väzenie po tom, čo si odslúžil iný trest za pranie špinavých peňazí. Čchan sa chce podľa vlastných slov teraz sám vydať úradom na Taiwane, kde je podozrivý z minuloročnej vraždy svojej tehotnej priateľky. Taiwan proti tomuto postupu protestoval a navrhol poslať tím, ktorý by ho eskortoval, čo však Hongkong odmietol.

Oficiálna spolupráca s Taiwanom by si vyžadovala, aby Hongkong uznal orgány ostrova za legitímne, čo by však nahnevalo pevninskú Čínu, ktorá považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu a odmieta uznať tamojšiu administratívu vedenú prezidentkou Cchaj Jing-wen. Líderka Hongkongu Carrie Lamová preto navrhla legislatívne zmeny, aby prípad vyriešila. Tie by umožnili vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do pevninskej Číny, Taiwanu i Macaa.

Sporný návrh zákona však viedol v Hongkongu k rozsiahlym protestom. Podľa mnohých by totiž podkopal nezávislosť miestnej justície. Hongkonská samospráva schvaľovanie príslušnej legislatívy pod nátlakom odložila. Demonštranti však žiadali, aby ju nielen odložila, ale oficiálne stiahla, čo sa očakáva v stredu. Demonštranti ale medzičasom pridali aj celý rad ďalších požiadaviek, ktoré zahŕňajú napríklad demokratické voľby či nezávislé vyšetrenie tvrdých policajných zásahov proti protestujúcim.