VIDEO Nahnevaní Kurdi hádzali zemiaky do amerických vojakov sťahujúcich sa do Iraku

Videozábery agentúry zachytávali obrnené vozidlá vezúce vojakov do Iraku v rámci sťahovania amerických síl zo Sýrie, ktoré nariadil prezident Spojených štátov Donald Trump. Kameraman Reutersu videl prechádzať cez hranicu 100 vozidiel. Zdroj z irackých kurdských bezpečnostných zložiek agentúre potvrdil, že americkí vojaci vstúpili na územie irackého Kurdistanu.

Cez hranicu prešlo približne 30 kamiónov a terénnych automobilov Hummer s ťažšou výzbrojou a vojaci sa viezli v autách, dodal zdroj. Druhý bezpečnostný zdroj v meste Mósul uviedol, že takisto videl amerických vojakov prekročiť hranicu zo Sýrie do Iraku.

Keď sa americkí vojaci pri sťahovaní zo Sýrie viezli v obrnených vozidlách cez sýrske mesto Kámišlí s prevažujúcim kurdským obyvateľstvom, nahnevaní Kurdi do konvoja hádzali zemiaky. Ľudia v angličtine kričali "Žiadna Amerika!" a "Americký klamár!". Jedno vozidlo cúvlo na chodník, aby sa vyhlo ľuďom, napísala v pondelok tlačová agentúra AP.

#Kurdish residents in the city of Qamishli block the path of the American forces withdrawing from northern #Syria and throw tomatoes at them following President Trump's order for the #US soldiers to retreat from the region - ANHA pic.twitter.com/PB513uC8ft