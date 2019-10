Mama váhala, či očkovať: Synček dostal po prekonaných osýpkach sepsu, encefalitídu a zápal pľúc

„V príspevkoch na Facebooku som našla názory mamičiek, ktoré hovorili, že očkovanie spôsobuje autizmus,“ uviedla pre britský denník Daily Mail. „Bála som sa a nebola som si istá, čo mám robiť.“ Nakoniec však mladá matka (23) už nemala na výber. Levi sa nakazil osýpkami dva týždne pred prvými narodeninami, čo je vek, keď by deti mali byť očkované.

Infekcia sa začala ako kožná vyrážka, ale v priebehu niekoľkých dní Leviho imunitný systém skolaboval. Levi strávil prvé narodeniny napichnutý na infúziách v nemocnici a bojoval o život. „Zobudil sa s teplotou a vyrážkou, vzali sme ho teda k praktickému lekárovi, ktorý vyslovil podozrenie na osýpky,“ hovorí jeho utrápená mama. „Poslali nás na pohotovosť, kde Levimu určili diagnózu a povedali mi, aby som ho izolovala od ostatných. Začala som si uvedomovať, aké vážne to je, keď mi zavolali z Public Health England a položili mi milión otázok. Dokonca poslali niekoho do môjho domu na kontrolu.“

So zapnutou sirénou do nemocnice

Levi sa dva týždne zotavoval doma v Cheshame v Buckinghamshire, no potom sa jeho stav náhle zhoršil. „Začal mať záchvaty, tvár mu opuchla a teplota mu vyskočila až na 40,6 ° C,“ opisuje Sophie Daleová. „Bolo to desivé. Zavolali sme sanitku a so zapnutou sirénou ho odviezli do nemocnice, kde ihneď začali liečbu na sekundárne infekcie vrátane sepsy, encefalitídy a zápalu pľúc.“ Levi strávil šesť dní v nemocnici Stoke Mandeville v Buckinghamshire, kde dostával sedatíva, urobili mu lumbálnu punkciu a pumpovali doňho antibiotiká.

Teraz má Levi takmer dva roky, úplne sa uzdravil, ale jeho mama Sophie Daleová dúfa, že jej vtedajšie utrpenie presvedčí ostatných rodičov, aby konali. Všetkými desiatimi odporila očkovaciu kampaň denníka Daily Mail. Sophie, ktorá je absolventkou kriminológie na univerzite, priznáva: „Bola som naivná a neuvedomila som si, aké nebezpečné môžu byť osýpky. Nejde iba o vyrážky – u jedného z 15 detí sa vyvinú komplikácie vrátane encefalitídy, kŕčov, meningitídy alebo hluchoty. Očkovanie nie je len o ochrane vašich detí, ale aj o deťoch iných ľudí. Levi dostal osýpky preto, že niekto iný sa rozhodol nezaočkovať.“

Leviho mama sa rozhodla ešte predtým, než chlapček ochorel, že s ním absolvuje všetky potrebné očkovania. „Takmer zomrel a viem, že by som si nikdy neodpustila, keby bol dostal osýpky preto, lebo ja som sa rozhodla, že ho nedám vakcinovať,“ uviedla. Sophie Daleová povzbudzuje rodičov, ktorí rovnako ako ona majú pochybnosti, aby hľadali spoľahlivé informácie u svojho všeobecného lekára alebo britského Úradu národného zdravia (National Health Service, NHS). Varovala, že sociálne médiá a diskusné fóra sú živnou pôdou pre desivé príbehy a antivakcinačnú propagandu. „Urobte si sami výskum. Nečítajte nezmyselné články z divných amerických webových stránok,“ nabáda a dodáva, že na Facebooku vidí denne príspevky, ktoré šíria nepravdivé informácie.

„Hovorí sa, že vakcíny sú propagandou pre farmaceutický priemysel alebo že osýpkam sa dá predísť pri dobrej hygiene,“ uviedla. „Takéto správy ohrozujú deti.“ Britský denník Daily Mail vedie kampaň na zvýšenie povedomia o potrebnosti očkovania. NHS totiž odhalilo, že klesol počet všetkých očkovaní. Kampaň podporil minister zdravotníctva Veľkej Británie Matt Hancock, výkonný riaditeľ NHS Simon Stevens a šéf britského verejného zdravotníctva Duncan Selbie, ako aj charitatívne organizácie, lekári, vedci a OSN.

Osýpky nie sú na ústupe

Klesajúca miera očkovania prinútila európskych vedúcich pracovníkov v oblasti zdravia, aby sa vzdali cieľa úplne zlikvidovať osýpky do roku 2020. V roku 2014 si Európske stredisko pre kontrolu chorôb (ECDC) stanovilo ambiciózny cieľ vyhlásiť v roku 2020 všetky európske krajiny za „bezosýpkové“ – to sa však teraz zdá nemožné. V prvej polovici roku 2019 bolo v Európe 90-tisíc prípadov, čo je viac ako v roku 2018. Lucia Pastore Celentanová z ECDC uviedla: „Máme mimoriadne vysoký počet prípadov osýpok a veľmi nás to znepokojuje. Je veľmi nepravdepodobné, že dosiahneme náš cieľ odstrániť osýpky do roku 2020. Tento cieľ sa snažíme posunúť.“ Veľká Británia je jednou zo štyroch európskych krajín, ktorá za posledné tri roky stratila štatút „bezosýpkovej“. Všetky európske vlády si musia stanoviť za svoju „najvyššiu prioritu“, aby splnili cieľ Svetovej zdravotníckej organizácie týkajúci sa 95 % pokrytia vakcínami.

„Došlo k strate dôvery vo vakcíny pre nesprávne informácie a nedostatok dôvery. Mnoho rodičov nedá deti vakcinovať, pretože si nemyslí, že osýpky sú vážna choroba, ale ony sú smrteľné.“ Minulý týždeň Svetová zdravotnícka organizácia varovala, že táto choroba zaznamenala ničivý návrat, ktorý už zabil tisíce detí po celom svete. Za prvých šesť mesiacov tohto roka bolo WHO nahlásených celkovo 364 808 prípadov – trikrát viac ako v roku 2018.