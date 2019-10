Rusko chce zaobstarať mier v Sýrii: Potvrdzuje svoje mocenské postavenie

MOSKVA - Rusko sa v stredu ponúklo, že sprostredkuje riešenie konfliktu na severe Sýrie, čím Moskva ešte viac utvrdila svoje mocenské postavenie v regióne. Kremeľ tak urobil pred príchodom amerického viceprezidenta Mikea Pencea do Ankary, kde chce americký politik dotlačiť Turecko k prímeriu so sýrskymi Kurdmi. Napísala o tom agentúra AP.

Ešte pred plánovaným rokovaním s Penceom sa turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vzoprel ekonomickým sankciám zo strany USA, keď vyhlásil, že Turecko svoju vojenskú operáciu na severe Sýrie ukončí len za predpokladu, že jednotky sýrskych Kurdov sa stiahnu z vymedzenej prihraničnej oblasti.

Turecký líder v tejto súvislosti ďalej povedal, že "nemá problém" prijať pozvanie ruského prezidenta Vladimira Putina do Moskvy, aby tam s ním diskutoval o situácii v Sýrii. Spochybnil však stretnutie so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom, ktoré by sa malo 13. novembra konať vo Washingtone. Ako dôvod uviedol sankcie, ktoré na Turecko uvalili ešte v pondelok Spojené štáty.

Práve Rusko podľa AP v danej situácii podniklo rýchle kroky k tomu, aby vyplnilo mocenské vákuum, ktoré na severe Sýrie vzniklo po Trumpovom neočakávanom rozhodnutí stiahnuť z oblasti americké vojenské sily. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov v rozhovore pre ruské tlačové agentúry uviedol, že Kremeľ je odhodlaný sprostredkovať dohodu medzi sýrskou vládou a Tureckom.

Turecko podniká v Sýrii ofenzívu proti Kurdmi vedeným Sýrskym demokratickým silám (SDF), ktoré považuje za teroristickú organizáciu, pričom jeho deklarovaným cieľom sú aj bojovníci z Daeš. SDF boli rozhodujúcim spojencom USA a západných veľmocí v boji proti Daeš, keď v časti Sýrie aj susedného Iraku vyhlásila táto organizácia samozvaný kalifát.

Kurdi minulý týždeň náhle prišli o podporu Washingtonu, keď prezident USA Donald Trump stiahol zo severu Sýrie takmer všetky americké sily. Následne podpísali Rusmi sprostredkovanú dohodu so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom.