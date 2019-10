Naozaj nemiestny žart: Učiteľka chcela pre pomalosť pri úlohách poslať židovské deti do plynu!

LONDÝN – Pedagogičke v ten deň naozaj išla karta. Mohla si radšej odhryznúť kúsok jazyka. Zo žartu sa vyhrážala deťom, že ak si rýchlo neurobia úlohy, pošle ich do plynových komôr. Jedenásť detí z jej triedy sú pritom Židia.

Učiteľka základnej školy Newberry Primary School si neodpustila antisemitskú poznámku, keď vyučovala triedu 28 desaťročných žiakov, z ktorých 11 bolo Židov. Podľa rodičov údajne povedala: „Mali by ste úlohu rýchlo dokončiť, lebo vás všetkých pošlem do plynových komôr.“ Keď sa jeden zo žiakov ozval, ospravedlnila sa, povedala, že len žartuje a požiadala deti, aby to nikomu nehovorili. Žiaci však informovali svojich rodičov a správa sa čoskoro rozšírila po jednotlivých školských skupinách. Zdroj: TASR/AP

Mnoho rodičov telefonovalo a poslalo e-mailom riaditeľovi školy sťažnosť, pričom niektorí dokonca hrozili, že vezmú zo školy svoje deti, ak učiteľka nebude prepustená. Školská rada usporiadala núdzové stretnutie, na ktorom prediskutovala túto otázku a nasledujúci deň učiteľku prepustila.

Akcia bola okamžitá, pretože žena pracovala ako agentúrna pracovníčka, a preto nemala so spoločnosťou Newberry žiadnu trvalú pracovnú zmluvu. Škola, ktorá má 203 žiakov vo veku od 4 do 11 rokov, je v Radlette v anglickom grófstve Hertfordshire, kde je približne štvrtina z 8-tisíc obyvateľov židovského pôvodu. Daily Mailu sa doteraz nepodarilo skontaktovať s vyhodenou učiteľkou.