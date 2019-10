Záhada na hraniciach s Českom: Vodička zbadala v noci čosi desivé, policajti sú zmätení

"Možno to bol veľký pes, ktorý pri ceste pobehoval," citovala dnes agentúra DPA miestnu políciu. "Keby to bolo skutočne také veľké zviera, ľudia by si to všimli. Tigra človek neprehliadne," dodala polícia. Nikto iný podľa nej pred šelmou na bavorskej strane Šumavy zatiaľ nevaroval.

Žena ale verí, že tigra v pondelok skutočne videla, lebo zviera malo nápadné čierno-oranžové pruhy a svojou veľkosťou presahovalo výšku kapoty jej vozidla. Určité pochybnosti napriek tomu podľa polície teraz má, lebo bola tma.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Polícia však začala pátranie a preverila nielen cirkus, ktorý je práve na turné v Zwieseli, ale aj ďalšie kočovné spolky a zoologické záhrady. Nikomu z nich ale tiger nechýba.

Na Šumave zo šeliem žijú napríklad vlky a rysy, bavorské úrady z veľkých zvierat evidujú tiež losy, ktoré ojedinele prechádzajú cez hranice z Česka.