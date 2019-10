Školáka od smrti delili minúty: VIDEO Ak by jeho mama havarovala s iným autom, neprežil by

SHEFFIELD - Chlapcovi zachránil život výdobytok techniky, keď po autonehode upadol do bezvedomia a prestal dýchať. Jeho matka hovorí, že ak by ich auto nemalo zabudovanú bezpečnostnú funkciu, zomrel by.

Bol 13. január 2017. Claire Dukeová viezla svojich synov do školy. Bradley mal 14, Hayden 9 rokov. Obaja sedeli na zadných sedadlách. „Narazíme!“ vykríkla Claire po tom, čo nad vozidlom v dôsledku šmyku na ľade v takmer 90-kilometovej rýchlosti stratila kontrolu.

Claire po havárii na krátko stratila vedomie. Z bezvedomia ju prebral ženský hlas vychádzajúci z palubnej dosky. „Vieme, kde ste a pomoc je na ceste,“ oznámila jej zabudovaná bezpečnostná funkcia. Tá sa v okamihu, keď sa aktivovali airbagy, skontaktovala s tiesňovou linkou.

Claire s Haydenom utrpeli ľahké zranenia. No Bradleyho stav bol veľmi vážny, lebo tesne pred nárazom si odopol bezpečnostný pás. Claire spomína, že keď sa prebrala a pozrela sa na neho, chýbala mu časť lebky, videla mu aj mozog. O pár sekúnd na to vraj upadol do bezvedomia a prestal dýchať. „Nebyť bezpečnostnej funkcie v aute, dnes by nebol s nami. Ak by tam ležal ešte chvíľu, zomrel by,“ hovorí jeho mama.

Hayden (vľavo), Bradley (uprostred), Claire (vpravo). Zdroj: Profimedia ​

Zdravotníci Bradleyho uviedli do kómy. Následne ho vrtuľník previezol do nemocnice, kde podstúpil operáciu. Lekári jeho rodičom oznámili, že už sa nemusí nikdy prebrať. Našťastie, ich slová sa nenaplnili a chlapec po deviatich dňoch nadobudol vedomie. Potom sa však znova učiť písať a čítať.

Čítajte aj: Padol verdikt! Marekova (†3) smrť nebola vražda, tyran spoznal svoj trest: Usvedčil ho aj detektor lží

V súčasnosti je Bradley takmer v poriadku. Je vďačný, že sedel v aute s takou vyspelou technológiou. „Ak by jej nebolo a keby nebolo lekárov v nemocnici, teraz by som tu nebol. Je úžasné, čo dnes dokáže technika. Nikto z nás nevedel, že naše auto má takú funkciu,“ povedal tínedžer. Rodina z britského Sheffieldu sa viezla v BMW rad 3, ročník 2014.