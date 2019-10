Tigríčatá v Rakúsku neprežili: Ošetrovateľka zo Slovenska už pozná svoj trest

Byt v Hainburgu patrí podľa rakúskeho denníka kurier.at ošetrovateľke Yagmur Y. (34), ktorá pracuje ako dobrovoľníčka v tzv. Oáze tigrov na Slovensku. Žena tvrdí, že pre tigríčatá chcela iba to najlepšie. „Urobila som všetko pre to, aby zvieratá ostali nažive. Bola to naliehavá situácia,“ tvrdila v pondelok popoludní na Krajskom súde v Korneuburgu. Skutočnosťou, že do Rakúska priviezla zo Slovenska dve choré tigríčatá bez dokladov, však porušila zákon o ochrane vzácnych druhov.



Zdroj: NO Polizei

V auguste tohto roka boli tieto dve vzácne zvieratá objavené v byte v Hainburgu – ležali zababušené v deke vo vani. Bol to byt zdravotnej sestry Yagmur Y.Pred pár časom sa na Slovensku narodili tri sibírske tigre. Tieto zvieratá sa považujú za osobitne chránené. Matka tigrica však svoje mladé po troch dňoch zavrhla.vysvetľuje rakúsky právnik Wolfgang Blaschitz. Yagmur Y. začala tigre kŕmiť z fľašky, ale stav dvoch z nich sa zhoršoval. ​​Odviezla ich teda k veterinárovi do Hainburgu.hovorí Blaschitz. 8. augusta polícia zvieratá zhabala. Previezli ich do ZOO Schönbrunn, ale ani tam im už nemohli pomôcť. Dnes je známe, že okrem iného trpeli sepsou a hepatitídou. Medzitým uhynulo aj tretie tigríča, ktoré zostalo na Slovensku.hovorí majiteľka tigrov Yveta Iršová.Pôvodne chcela mŕtve zvieratá späť, ale rozmyslela si to.

Sudca bol k ošetrovateľke Yagmur Y. mierny. „Urobili by ste to znova?“ spýtal sa obžalovanej Yagmur Y. „Nie,“ odpovedala. „Teraz viem, že je to zakázané.“ Po desiatich minútach porady ponúkol sudca Yagmur Y. riešenie. „Do 14 dní zaplatíte pokutu 600 eur. Súhlasíte?“ Súhlasila a zdalo sa, že aj sudca je spokojný.

Malým tigrom to však už život nevráti. Budú vypreparované a majú zostať na „vedecké účely“ v Rakúsku.