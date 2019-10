Bol pýchou Ruska: V Moskve sa rozlúčili s Alexejom Leonovom, prvým človekom v otvorenom vesmíre

MOSKVA - Na vojenskom pamätnom cintoríne neďaleko Moskvy pochovali v utorok bývalého ruského kozmonauta Alexeja Archipoviča Leonova, ktorý v roku 1965 ako prvý človek v histórii vystúpil do otvoreného vesmíru. Legendárny kozmonaut zomrel v piatok vo veku 85 rokov.

Ruské médiá predtým zverejnili, že Leonov mal posledné roky zdravotné problémy. Na veľkolepom obrade sa zúčastnili stovky ľudí vrátane iných slávnych kozmonautov. Alexej Archipovič Leonov sa narodil v roku 1934. Do histórie sa zapísal 18. marca 1965, keď zabezpečený lanom opustil kapsulu Voschod 2 a dvanásť minút strávil v otvorenom vesmíre.

Jeho skafander sa však nafúkol a nemohol sa dostať naspäť do vesmírnej lode. Musel preto uvoľniť ventil a vypustiť kyslík, aby sa zmestil do otvoru lode. O desať rokov neskôr sa podieľal na prvom spoločnom vesmírnom projekte USA a Ruska, na ktorom sa zúčastnili lode Apollo a Sojuz 19, ktorej bol veliteľom. S Leonovom sa prišiel do Moskvy rozlúčiť aj veliteľ americkej sekcie misie Apollo-Sojuz Tom Stafford. Leonova nazval "kolegom a priateľom".