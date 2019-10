Prepisujte učebnice! Vedci prišli s revolučným objavom vo vesmíre

WASHINGTON - Vedci objavili dvadsať nových mesiacov, ktoré obiehajú Saturn, plynný obor je vďaka tomu planétou s najviac mesiacmi v slnečnej sústave. Doteraz mali odborníci za to, že s počtom 79 mesiacov ich má najviac Jupiter, s tými novo objavenými ich ale má Saturn o tri viac, informovala agentúra Reuters.

Tri nové družice sú drobné, ich priemer dosahuje len troch až šiestich kilometrov. Pomocou havajského teleskopu ich objavil tím vedený Američanom Scottom Sheppardom z vedeckého inštitútu vo Washingtone. "Saturn je mesačný kráľ," uviedol Sheppard vo vyhlásení.

Vedci odhadujú, že mesiace sú pozostatky iných, väčších družíc, ktoré sa pred dávnymi časmi roztrieštili po strete s asteroidom alebo kométou. "Tieto nové mesiace dokazujú, že slnečná sústava bývala kedysi veľmi chaotickým miestom," povedal Sheppard, podľa ktorého väčšinu menších telies buď formujúca sa planéta pohltila, alebo ich odmrštilia mimo svoje gravitačné pole.

Väčšina nových mesiacov obieha prstencovú planétu v opačnom smere, než sa Saturn točí; v smere planéty, ako je tomu väčšinou zvykom, obiehajú iba tri. Jedno z novo objavených telies obieha Saturn v neuveriteľnej vzdialenosti 24 miliónov kilometrov. Pre porovnanie, Mesiac sa nachádza 386.000 kilometrov od Zeme.

Hoci sa donedávna malo za to, že najviac družíc má Jupiter, vedci vždy Saturnove mesiace považovali za veľmi zaujímavé. Ľadový mesiac Europa je podľa NASA jedným z najsľubnejších miest v našej sústave, ktoré by mohlo obsahovať život - pod silnou vrstvou ľadu sa na jednom z pólov pravdepodobne nachádza celý oceán. Zmrznutý povrch, ktorý by mohol ukrývať životodarnú tekutinu, má aj najväčší Saturnov mesiac Titan alebo gejzíry posiaty Enceladus.