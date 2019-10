Ohnivé peklo na D1: VIDEO Hrdinovia ťahali ľudí z horiacich áut, dojímavé slová, jedna osoba im zhorela pred očami

Tragédia sa stala v nedeľu (13.10.) pred ôsmou večer. Na diaľnici D1 pri obci Psáry v okrese Benešov sa zrazilo päť osobných áut a nákladný automobil – cisterna. Keďže bola plná palmového oleja, po tom, čo sa prevrátila na bok, nastalo ohnivé peklo. „Štyri autá a časť cisterny zachvátil požiar. Jeden človek v osobnom aute zhorel,“ povedal hovorca hasičov Petr Svoboda.

Hrdinovia, o ktorých by sa mal svet dozvedieť

Ak by sa duchaprítomní svedkovia okamžite nepustili do záchrany tých, ktorí v dôsledku nešťastia utrpeli zranenia a zostali uväznení v autách, bilancia obetí by bola pravdepodobne vyššia. Záchranári podľa hovorcu hasičov vynaložili všetko úsilie na to, aby ľudí z havarovaných vozidiel dostali do bezpečia ešte pred príchodom záchranných zložiek. Odhadovaná materiálna škoda je asi 10-miliónov korún, čo je viac než 387-tisíc eur.

„Nehoda kamiónu s palmovým olejom na D1 mala mať pôvodne tri obete. Dve z nich zachránili záchranári z Uhorského Hradišťa, ktorí boli v prvom aute, čo tam bolo. Neuveriteľná náhoda. Išli z konferencie z Prahy. Vytiahli dve osoby, tretia im doslova zhorela pod rukami. Bola zakliesnená. Nešlo to. Hrdinovia, o ktorých by sa mal svet dozvedieť,“ uviedol to na svojej sociálnej sieti starosta pražskej časti Řeporyje Pavel Novotný.

Pod jeho príspevkom sa nahromadilo mnoho komentárov. Užívatelia predovšetkým oceňovali a chválili hrdinov, ktorí ľuďom pomohli v najväčšej núdzi. „Vďakabohu, boli v ten moment na správnom mieste. Vďaka za to, že sa ako správni záchranári prejavili i v tomto prípade. Ďakujem, chlapci, ste úžasní,“ okomentovala Ladislava. „Úžasní profesionáli! Mám tu česť ich poznať osobne a priala by som si, aby nám vždy boli nablízku. Ďakujem, ste skvelí!“ napísala Andrea. „Môžeme byť na nich hrdí!“ dodal Jakub.

Sled nešťastí na D1 spôsobil totálny kolaps

Na diaľnici D1 v okrese Benešov sa po hromadnej nehode, ktorá sa stala v nedeľu (13.10.) večer pred ôsmou na 49. kilometri, stali ďalšie nešťastia. Diaľnica bola v dôsledku nehôd obojsmerne uzavretá. Na 49. kilometri v smere na Brno totiž došlo k zraneniu policajta, ktorý odkláňal dopravu. Do služobného auta, ktoré tvorilo zátarasu, vrazilo prichádzajúce vozidlo. V opačnom smere sa v pondelok (14.10.) ráno na 34. kilometri stalo ďalšie dopravné nešťastie troch áut a v utorok (15.10.) zas premávku pri meste Trhový Štěpánov zablokovala zrážka osobného a nákladného auta.