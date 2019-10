Vodiči, pozor: Zo soboty na nedeľu uzatvoria na sedem hodín diaľnicu D1 pri Trenčíne

Ako informovala Elena Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, diaľnicu uzatvoria v sobotu o 22.00 h, úplne uzatvorená bude do nedele do 5.00 h. Vozidlá jazdiace po diaľnici D1 v smere od Bratislavy na Žilinu budú v križovatke Trenčín - Západ presmerované cez privádzač na cestu I/61 smerom do Trenčína. Následne budú vedené po ceste I/61 cez Trenčín a Trenčiansku Teplú na cestu I/57, z ktorej odbočia v diaľničnej križovatke Dubnica nad Váhom späť na diaľnicu.

Vozidlá jazdiace po diaľnici D1 v smere od Žiliny na Bratislavu budú v diaľničnej križovatke Dubnica nad Váhom presmerované na cestu I/57. Následne budú vedené po ceste I/61 cez Trenčiansku Teplú a mesto Trenčín na diaľničný privádzač a v križovatke Trenčín - Západ späť na diaľnicu.