Čo Slovák, to hokejový EXPERT: Môžeš sa týmto titulom pýšiť aj ty? OTESTUJ SA!

(Zdroj: Topky.sk)
MILÁNO/CORTINA - Slovenským hokejistom sa na Zimných olympijských hrách v Taliansku mimoriadne darí. Podarilo sa im vyhrať v dôležitých zápasoch a aktuálne bojujú o medaily. Ako býva zvykom, počas veľkých turnajov sa každý Slovák mení na trénera, rozhodcu aj hokejového analytika. Až tento kvíz však preverí, kto je skutočným hokejovým expertom. Môžeš sa týmto titulom pýšiť aj ty?!
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ question.text }}
{{ answer.text }}
{{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }}
{{ question.text }}
Hlasovalo: {{questions[0].votes}}
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }}
{{ question.text }}
Môžete označiť viacero odpovedí.
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})
×