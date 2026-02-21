USA zabili troch ľudí pri útoku na podozrivú pašerácku loď vo východnom Pacifiku

WASHINGTON – Americká armáda v piatok oznámila, že zaútočila na plavidlo vo východnej časti Tichého oceánu, ktoré prevážalo údajných „narko-teroristov“. Pri zásahu zahynuli traja ľudia. Píše o tom agentúra DPA.
Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) uviedlo na sociálnej sieti X, že spravodajské informácie potvrdili pohyb lode po známych trasách pašovania drog vo východnom Pacifiku ako aj jej zapojenie do pašovania drog.
Trumpove útoky proti podozrivým plavidlám
Administratíva prezidenta Donalda Trump od septembra vykonáva vojenské údery na podozrivé plavidlá v Karibiku a vo východnej časti Tichého oceánu s odôvodnením, že ide o snahu obmedziť medzinárodné pašovanie drog.
Kritici však spochybňujú, či sú takéto smrteľné útoky v medzinárodných vodách v súlade s medzinárodným právom. Podľa oficiálnych údajov si podobné operácie doteraz vyžiadali približne 130 obetí.