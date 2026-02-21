India a Brazília posilnia spoluprácu: Zamerajú sa na vzácne kovy a obchodné vzťahy

NAÍ DILLÍ – Indický premiér Naréndra Módí sa v sobotu v Naí Dillí stretne s brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom, pričom hlavnou témou rokovaní bude prehĺbenie spolupráce v oblasti vzácnych nerastov a zemín. Informuje o tom AFP.
Brazília má druhé najväčšie zásoby vzácnych prvkov
Brazília disponuje druhými najväčšími zásobami týchto prvkov na svete. Využívajú sa najmä pri výrobe elektromobilov, solárnych panelov, smartfónov, prúdových motorov či riadených striel. India sa snaží znížiť svoju závislosť od hlavného exportéra, ktorým je Čína, a preto rozširuje svoju domácu ťažbu, recykláciu a zároveň hľadá nových dodávateľov.
Lula pricestoval do indickej metropoly na globálny summit už v stredu, na čele delegácie, ktorú tvoria desiatky ministrov a podnikateľských lídrov. Podľa predstaviteľov oboch krajín sa očakáva, že počas sobotných rokovaní podpíšu memorandum o spolupráci v oblasti vzácnych nerastov a budú diskutovať o prehĺbení obchodných vzťahov.
Cieľom je znížiť závislosť od Číny
India, najľudnatejšia krajina sveta, je už teraz desiatym najväčším trhom pre brazílsky export. Vzájomný obchod v roku 2025 presiahol 15 miliárd dolárov (12,7 miliárd eur). Obe krajiny si stanovili cieľ zvýšiť objem obchodnej výmeny na 20 miliárd dolárov (16,9 miliárd eur) do roku 2030. Keďže Čína má takmer monopolné postavenie v produkcii vzácnych zemín, viaceré štáty hľadajú alternatívne zdroje, dodáva AFP.