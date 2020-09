Umierajúca Jana prosila o záchranu syna (†1): Svedok hromadnej nehody na D1 opísal najhorší zážitok v živote

Stredajšia dopravná nehoda na D1 pri Brne mala fatálne následky. Na 188. kilometri narazil kamión zozadu do auta. „To spustilo reťazovú reakciu, do ktorej sa zapojilo šesť áut. Príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania,“ uviedol policajný hovorca Bohumil Malášek, ktorého citoval Blesk.cz.

Zdroj: Týdeník Policie

Umierajúca matka prosila o záchranu syna

V dôsledku havárie vyhasli tri ľudské životy. V jednom z áut bola Jana so svojím ročným synom. Svedok nehody opísal, ako sa zúfalá matka usilovala do poslednej chvíle zachrániť život svojho dieťaťa. Žiaľ, márne. „Bol som v tej kolóne pred horiacim kamiónom. Najhorší zážitok v živote. Matka toho dieťaťa prosila, aby som to dieťa vytiahol z auta. Nič som nemohol spraviť, celé auto bolo v plameňoch. Nikdy na to nezabudnem,“ povedal svedok pre CNN Prima News. Aj hasičom sa naskytol hrozný pohľad. Plamene šľahali do niekoľkometrovej výšky a hustý dym sa niesol kilometre ďaleko.

Hromadnú nehodu nakoniec neprežila ani Jana. „Na tej diaľnici zomrela moja susedka Janka. Krásna, mladá žena aj s ročným chlapčekom. Trhá mi to srdce, ten smútok je nepredstaviteľný. Je to veľmi kruté,“ napísala deň po nešťastí na twitteri Lenka.

Vo vozidle bola okrem Jany a dieťaťa aj ďalšia žena, údajne Janina matka. „V osobnom aute cestovali tri osoby. Dve z nich utrpeli smrteľné zranenia,“ povedal hovorca polície s tým, že tretia osoba skončila v nemocnici. Jej stav bol vážny a po niekoľkých dňoch svojim zraneniam vraj podľahla. „Je to strašná tragédia. V nemocnici zomrela jej maminka, ktorá bola v tom horiacom aute s ňou. Jeden okamih vám zmení život, ani neviete ako,“ uviedla na twitteri Lenka. Denník sa obrátil na hovorkyňu brnenskej nemocnice. „Túto informáciu nemôžem potvrdiť ani komentovať,“ povedal Blesku Pavel Žára.

Tragickú nehodu vyšetruje polícia. „Máme kanceláriu 150 metrov od miesta nehody. Keď som počul tri výbuchy, ani vo sne by ma nenapadlo, že vzali niekomu život. Je to obrovská tragédia,“ napísal na sociálnej sieti Michal.