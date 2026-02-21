Sobota21. február 2026, meniny má Eleonóra, zajtra Etela

ZOH 2026 Po štvrťfinále Česka s Kanadou VYBUCHOL internet: Gól v šiestich platil a baví sa na tom celý svet!

Šiesti českí hráči sa radujú bezprostredne po tom, ako strelili Kanade gól na 3:2 vo štvrťfinále ZOH 2026 v Miláne. Nikto si to nevšimol. Zobraziť galériu (5)
Šiesti českí hráči sa radujú bezprostredne po tom, ako strelili Kanade gól na 3:2 vo štvrťfinále ZOH 2026 v Miláne. Nikto si to nevšimol.
MILÁNO – Druhé štvrťfinále olympijského turnaja v ľadovom hokeji mužov medzi Českom a Kanadou bolo napínavé od prvej do poslednej minúty. Všetci čakali podobný scenár ako zo zápasu v skupine, kde javorový list deklasoval našich susedov 5:0. Teraz bolo ale všetko inak. Dokonca sa išlo do predĺženia. Ako sa neskôr ukázalo, Česi dali v tretej tretine gól, ktorý nemal platiť. Ale platil a baví sa na tom celý svet.

Českí hokejisti podali vo štvrťfinálovom zápase proti najväčšiemu favoritovi turnaja heroický výkon. Kanada nabitá najlepšími hráčmi z NHL prešla svojou skupinou bez zaváhania. Už tam v prvom zápase ukázala výkon ako z inej planéty. 

Gól, ktorý nemal platiť 

Vo štvrťfinále sa ale išlo od nuly a Česi sa takmer postarali o najväčšiu senzáciu olympijských hier. Zápas sa predlžoval, ale k tomu dôjsť vôbec nemalo. V tretej tretine za stavu 2:2 sa útočník Martin Nečas zmocnil puku a vyštartoval do útoku. Pred bránou napokon nahrával do druhej vlny. Tam si nakorčuľoval Ondrej Palát, ktorý vsietil gól. 

Bezprostredne na to sa Česi radovali pri mantineli. No niečo tu ale nehralo. Boli tam šiesti a žiadny z rozhodcov si to nevšimol. Šesť modrých prilieb bolo ale očividných. 

 
 

Keď úraduje AI

Zápas sa odohral v utorok 17. februára a odvtedy internet zaplavujú videá a fotografie  vygenerované cez AI, ktoré humorne vykresľujú nepozornosť rozhodcov. Na niektorých snímkach je v obrannej tretine na ľade aj 11 Čechov. V ďalšom videu je evidentné, že ide o ruské dresy, ale popis hovorí, že sú to zostrihy zo zápasu Česka proti Kanade. 

 
 

 

Na iných sa dokonca na ľad vyhrnie akoby celá striedačka. Potom je záber na rozhodcu, ktorý nechápavo pozerá, počíta na prstoch a zapisuje si do notesu. 

česi dali Kanade na ZOH 2026 vo štvrťfinále gól v šiestich a nikto si to nevšimol. Rozhodcovia by možno prehliadli aj toto.
Zobraziť galériu (5)
česi dali Kanade na ZOH 2026 vo štvrťfinále gól v šiestich a nikto si to nevšimol. Rozhodcovia by možno prehliadli aj toto.  (Zdroj: Facebook)

Tréner Rulík to zaklincoval

Všetko akoby ešte zaklincoval tréner českej hokejovej reprezentácie Radim Rulík, ktorý sa po zápase vyjadril, že jeho zverenci hrali akoby proti šiestim hráčom Kanady. 

 
 

 

