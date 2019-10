Hromadná nehoda na D1: VIDEO Viacero áut zhorelo, desiatka ľudí sa zranila, vtom sa stalo ďalšie nešťastie

PSÁRY – Česko sa spamätáva s hromadnej nehody na diaľnici D1. Zo zatiaľ nezistených príčin sa tam zrazila cisterna a päť osobných áut. Štyri autá zhoreli. Pomoc záchranárov potrebovalo desať ľudí. Bohužiaľ, jedna osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Krátko nato narazil do služobného vozidla polície vodič mercedesu. Policajta odhodilo.

Niekoľko hodín po hromadnej dopravnej nehode je prevádzka na českej diaľnici D1 obnovená v smere na Prahu. Smer z Prahy na Brno však naďalej zostáva uzavretý. Na svojom twitterovom účte o tom informovala česká polícia.

D1 - 49 km smer Brno: DODATEK k hromadnen DN - provoz ve smětu na Prahu obnoven, v místě nehody pouze jedním pruhu. Směr na Brno je stále uzavřený. — Policie ČR (@PolicieCZ) 14. októbra 2019

Zhoreli štyri autá

Nešťastie s tragickým koncom sa odohralo v nedeľu (13.10.) pre ôsmou večer na 49. kilometri diaľnice D1 pri obci Psáry. Došlo k zrážke cisterny a piatich osobných vozidiel.

Cisterna, ktorá prevážala palmový olej, začala po nehode horieť. Požiar sa postupne rozšíril aj na všetky osobné autá, z ktorých štyri zasiahol v plnom rozsahu a jedno čiastočne.

Na miesto okamžite vyšlo sedem profesionálnych aj dobrovoľných jednotiek hasičov, dostupné posádky záchrannej služby, a tiež policajné hliadky. Zasahovali aj dva vrtuľníky.

Do policajta, ktorý odkláňal dopravu, vrazilo auto

Diaľnica bola v mieste nehody obojsmerne uzatvorená. Policajti sa museli čo najskôr postarať o odklon dopravy na najbližších zjazdoch. Okrem iného muži zákona uzavreli diaľnicu v smere na Brno (na 34. kilometri). Hliadka obvodného oddelenia tam pomocou služobného vozidla odkláňala dopravu na zjazd. Vtom sa stalo ďalšie nešťastie. K miestu sa blížil mercedes, ktorý zo zatiaľ neznámych príčin narazil do služobného vozidla polície. Pri strete došlo k vážnemu zraneniu jedného z policajtov. Zatiaľ nie je isté, či bol v čase nehody mimo vozidla, alebo v ňom. Podľa oznámenia mal mercedes naraziť do služobného auta a zraziť policajta.

Kamerový záznam ze včerejší nehody na D1 km 49 ve směru na Brno. pic.twitter.com/WV3T9BGIPy — ŘSD (@RSD_oficialni) 14. októbra 2019

Na miesto ihneď vyrazili ďalšie policajné hliadky, priletel tam policajný vrtuľník s termovíziou, a tiež vrtuľník s posádkou pražskej záchrannej služby na palube. Piloti vrtuľníkov spoločne so záchranármi a ďalšími svedkami poskytovali potrebnú zdravotnú starostlivosť zranenému policajtovi. Zasahujúci lekár u neho vyslovil podozrenie na vážne mnohopočetné poranenia. Pred transportom bol pacient pripojený na umelú pľúcnu ventiláciu a uvedený do umelého spánku. Následne bol letecky prepravený do nemocnice. Jeho zranenia by nakoniec nemali byť natoľko vážne, ako sa predpokladalo.

Zranilo sa desať ľudí, nehoda si vyžiadala jednu obeť na živote

V dôsledku pôvodnej hromadnej nehody skončilo v starostlivosti záchranárov celkom desať ľudí. Dvaja ľudia utrpeli stredne ťažké, osem ľudí ľahké zranenia, a jedno dieťa bolo prevezené do nemocnice z preventívnych dôvodov. Jedna osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom a zasahujúci lekár bol nútený konštatovať smrť.

Hasiči likvidovali požiar približne hodinu. Následne sa zamerali na únik prepravovaného palmového oleja, ktorý sa dostal do kanalizácie. Príčiny a okolnosti oboch dopravných nehôd vyšetrujú policajti. O tragédii informoval portál tydenikpolicie.cz.