Aj takýto bol Karel Gott: Nikdy nepočítal s tým, že bude hviezdou, v TOMTO predbehol aj Elvisa

Pri koncertoch a vyhláseniach výsledkov ankety Český slávik venoval čas a pozornosť aj Tlačovej agentúre Slovenskej republiky, keď odpovedal na otázky spojené s jeho dlhoročnou úspešnou umeleckou dráhou. Ako spomienku na Zlatý hlas z Prahy ponúkame v deň rozlúčky s umelcom niekoľko odpovedí z rozhovorov v priebehu posledných desiatich rokov.

Stále vypredané koncerty

„Vždy si spomeniem na dobu, keď sme lifrovali jeden hit za druhým, v 66-tom, 67-mom, keď ma už priatelia - ktorí to so mnou mysleli dobre - upozorňovali na to, že túto muziku nemôžem robiť po tridsiatke, že prídu noví chlapci, ktorí ma zmetú. Keby im v tej dobe niekto povedal - ale on bude spievať, keď bude mať 73 - a bude mať plnú športovú halu Ondreja Nepelu v Bratislave, alebo v Košiciach - to vyzeralo nádherne - to je ten pocit, ktorý ma robí šťastným. Táto možnosť pokračovať, nesedieť doma a pozerať sa, čo budem robiť, to nejde u speváka, ktorý to myslí s hudbou vážne, rozlúčiť sa so scénou. A ja tú príležitosť mám.“ (Karel Gott po bratislavskom koncerte na ZŠ Ondreja Nepelu 20. októbra 2012)

Zdroj: TASR/Magda Borodáčová

Účinkovanie v Las Vegas

„V roku 1967 som dostal túto fantastickú príležitosť spievať v Las Vegas, ktorá bola v tom čase neuveriteľná. Vegas bolo pre nás ako iná planéta, a zvlášť hudobná, kde sa schádzali a boli angažovaní tí najlepší. A spievať medzi nimi - ešte doteraz som sa neprebral z toho sna. Bol som tam pred Elvisom. Elvis v tej dobe nakrúcal filmy pre firmu MGM, manažér ho zaviazal na šesť filmov. Nehovoril o nich pozitívne, tak trocha sa aj hanbil, že to boli plytké príbehy. Do Las Vegas bol angažovaný po pauze na scéne až v roku 1969, hotel International, ale to ja som bol už preč.“

Zdroj: profimedia.sk

Piesne z repertoáru Elvisa Presleyho

„Čo máte na srdci, máte aj v sebe. Tá rokenrolová éra je nevykoreniteľne vo mne, to zo mňa nemôže nikto dostať. Aj keby ma zatvorili, stále to bude rokenrol. Ako tínedžer som dostával vzpruhu a inšpiráciu stať sa spevákom. Bola to éra v hudbe, kde sa prejavoval pocit u všetkých ľudí, že bude lepšie, že tu prichádza niečo nové. Ten pocit bol aj v celých 60. rokoch, preto sa nemôžem Elvisovi vyhnúť. Aj keď spevácky nebol Elvis môj vzor spievania, ale bolo to niečo, na čo všetci radi spomíname.“ (október 2012)

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Chválil svoje koncertné publikum

„Moje publikum, tam nie je veková hranica, pri ktorej by to končilo. Od detí a tínedžerov, to isté sa mi darí aj v susednom Nemecku, z toho mám veľkú radosť. To isté môžem povedať aj o iných krajinách. Keď si ma Alexandrovci pozvú na ich 80. výročie do Moskvy ako jediného zahraničného hosťa, tak sa pozrime aj na tú druhú stranu, že v tom niečo bude. Tým chcem povedať, že existujú akési nepopísateľné vlny medzi interpretom a publikom. Na to nie je žiadna akadémia ani konzervatórium.“

Zdroj: SITA

Úspech Karla Gotta prirovnávali mnohí ku hviezdnej dráhe

„Vôbec som nepočítal, že budem hviezdou. Bolo mnoho takých pre a proti – že to nemyslí vážne takto spievať – iní zase hovorili, to vyzerá, že má naštartované na hviezdnu kariéru. Iní že to sa nedá počúvať. Mne neskôr povedali tí, čo niečo dokázali, že keď je tam dilema – pre a proti – tak je to vždy zdravé. Každý sme za seba a z tých osobností má každý svoj štýl, svoju polohu, alebo svoj pohľad na mňa, s veľkými džezmenmi ako Duke Ellington som mal pocit pri rozhovore, že sa už dlho poznáme a to je to krásne.“ (Prezentácia DVD Noční král v Prahe 16. júla 2014, pri oslave 75. narodenín).

Zdroj: Instagram K.G.

Vždy dostatok energie na koncertovanie

„Čerpám ju z publika, a kto z nás je na javisku vnímavý, ten vie, akú silu má vlna energie, ktorá ide z publika a nabíja vás. Ale ona nielen nabíja, ona je dokonca aj liečivá, preto tá radosť, ktorá je okolo, a vidíte tých ľudí, ako vás majú radi a je to úprimné. A keď to takto vidíte, to je výzva, tam je to nabíjanie a tam cítite, že to musíte vrátiť. To je povinnosť, je to zodpovednosť to vrátiť.“ (Český slávik 2014, Štátna opera Praha, 30. novembra 2014).

Zdroj: TASR

Nádorové ochorenie lymfatických uzlín

„Drahí priatelia, ja som tu dnes iba na skok, preto budem stručný, aj keď sa mi to vždy nedarí. Mám proste rád tie chvíle napätia, keď sa do poslednej chvíle čaká meno víťaza. To sa len tak neomrzí a povedal som si – tam nesmieš chýbať ani tentoraz. Prečo by si sa mal pripravovať o chvíle radosti, čo keby to náhodou dobre dopadlo. A dopadlo to. Chcel by som z tohto miesta poďakovať všetkým, ktorí svojimi hlasmi umožnili, aby som svoju slávičiu voliéru doplnil o miesto štyridsiate. Je to pre mňa krásny deň, priatelia. Chcem poďakovať všetkým, ktorí mi dali najavo svoju podporu, pretože tá mi dodala potrebnú silu a energiu. Vaša priazeň bola pre mňa tou najlepšou liečbou, veľmi cennou infúziou. Ďakujem za ten krásny moment. Prajem vám pevné zdravie a viem, o čom hovorím. Sľubujem, že ak to dobre dopadne, tak nabudúce sa zdržím dlhšie.“ (Český slávik 2015, Štátna opera Praha, 28. novembra 2015).

Zdroj: Jan Zemiar

Prvý víťaz Bratislavskej lýry

„Ďakujem za váš záujem o môj príchod po dlhšej nedobrovoľnej prestávke. Chcem vám povedať, že sa vraciam na staré miesta so šťastným pocitom, pretože k lýre mám srdečný kontakt, pretože som tu zažil krásne momenty a úspechy u publika, samozrejme na to sa nedá zabudnúť. Preto spievam tri piesne, ktoré mali na lýre úspech u poroty aj publika. Všetko mám poctivo uložené tak, že ráno, keď sa zobudím, aby som to hneď videl. Všetky lýry a všetky ostatné ceny, ktoré som dostal a že ich nie je málo. Mám rozprávkový dom patrí dodnes do môjho repertoáru na slovenských koncertoch. Pre mňa je to evergreen, ktorému vďačím za mnohé, nielen za úspech tu, vlastne mi razil cestu do zahraničia.“

Zdroj: SITA/Marek Mrviš

Neprekonateľný Český slávik

„To je anketa popularity a tá popularita, ktorú si ja vysvetľujem u seba, že 50 rokov oslovujem všetky generácie. A o to som sa snažil, aj keď som bol mladík a spieval Trezor, Dám delovú ránu. Slávik je slávik a to je čestná záležitosť. Mám z nich tým väčšiu radosť, pretože v mojom veku udržať si v populárnej hudbe tak dlho popularitu je skutočne fenomenálne. Podobných príkladov je vo svete málo, udržať to permanentne. Tie návraty a lúčenia, to ja neuznávam. Ďaleko milšie mi je udržať to. Udržať a osloviť všetky generácie.“ (Po koncerte 4. novembra 2017 v hoteli Kempinski na Štrbskom Plese).

Zdroj: SITA/Marek Mrviš

Pieseň, ktorá nenechala jedno oko suché

„Mne veľmi prekvapivo zazvonil raz telefón a na druhej strane sa ozval Karel Gott. Najprv tak nenápadne, že videl prvýkrát náš veľký koncert, ani som nevedel, že na ňom v O2 aréne bol, že sa mu to veľmi páčilo a chcel mi to iba povedať. Videl toho vraj dosť a že neznieme ako česká kapela a mal z neho veľkú radosť. Tak sa dlho nedialo nič a potom mi zavolali znova, tentoraz už aj s jeho báječnou ženou Ivankou, a poprosili ma, či by som sa nepokúsil napísať pre neho pieseň, duet. Ja som pre nikoho nič nenapísal, vždy som to schovával iba pre našu kapelu, tak som im povedal, že neviem, či to dokážem. Nedali mi tematicky žiadne ohraničenie, iba časovo, chceli, aby sa to stihlo behom januára a februára maximálne. Tak som im prisľúbil, že sa o to pokúsim a že uvidíme, ako to dopadne. A ono to dopadlo.“ (Richard Krajčo, líder skupiny Kryštof, festival Colours of Ostrava, 18. júla 2019).