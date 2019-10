FOTO Česko sa prebudilo do štátneho smútku: S Karlom Gottom sa včera rozlúčilo 50-tisíc ľudí

Rozlúčka s Karlom Gottom

Zdroj: sita/ap, tasr

PRAHA - So zosnulým českým spevákom Karlom Gottom sa v piatok do pražského Žofína prišlo rozlúčiť asi 49.000 ľudí. Pre spravodajský portál Novinky.cz to uviedol prevádzkový riaditeľ paláca Žofín Jan Hrubý.