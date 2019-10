Horor v ambulancii: Anastasia (†18) dostala anafylaktický šok, po osudnej chybe zubárky zomrela

Keď matka začula za dverami ambulancie rozruch, otvorila ich. "Počula som facku... fackanie po lícach. A počula som slová: "Vygoogli to"," to mala zubárka podľa matky kričať na svoju sestričku. "Jasne som to počula, pamätám si to. Nikdy na to nezabudnem až do konca svojho života. Vošla som dnu, moje dieťa bolo veľmi bledé a malo prevrátené oči. Spýtala som sa: Nasťa, máš strach? A ona odpovedala: Áno, bojím sa, necítim sa dobre," dodala podľa portálu mirror.co.uk zničená matka.

Zdroj: YouTube/NTV

Anastasiin stav sa rýchlo zhoršoval, a tak zubárka privolala záchranárov. Tí jej nakoniec vpichli adrenalín, ale už bolo príliš neskoro. Pacientku v bezvedomí previezli do miestnej nemocnice v meste Plavsk a neskôr ju presunuli do krajskej nemocnice v Tule, kde zomrela na druhý deň po návšteve zubárky.

Odsúdená zubárka Zdroj: YouTube/NTV

Zábery ruskej televízie NTV ukazujú súdne pojednávanie, na ktorom bola Vasilijevová odsúdená za nedbanlivosť na dva a pol roka domáceho väzenia, ale nezakázali jej vykonávať zubársku prax. Rodina obete sa mieni proti „zhovievavému“ rozsudku odvolať.

Anastasiina matka Zdroj: YouTube/NTV

Pri internom vyšetrovaní miestnych zdravotníckych orgánov sa zistili „nedostatky“ v lekárskej starostlivosti, ktorú poskytla ako zubárka, tak aj nemocnica v Plavsku. „Pri poskytovaní lekárskej pomoci došlo k porušeniam,“ píše sa v oficiálnej správe. Išlo o nesprávnu diagnózu a nesprávny spôsob liečby anafylaktického šoku. Na súde odznelo, že Anastastiu mohli zachrániť, ak by jej zubárka podala adrenalín včas.

„Ani v nočnej more si nedokážete predstaviť, že sa vám niečo také môže stať u zubára. Moja dcéra sa nikdy zubárov nebála," dodala matka.