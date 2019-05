Školáčka (†11) si ráno umývala zuby, o pár hodín zomrela: Zubár spravil osudnú chybu

Denise Saldateová bola veselá a vo svojom okolí v meste West Covina veľmi obľúbená. Jej rodina ale momentálne prežíva obrovskú bolesť, pretože Denise zomrela na anafylaxiu po tom, ako si umyla zuby špeciálnou zubnou pastou Mi Paste One. Tú používala preto, lebo sa jej na zuboch vytvorili škrvny. Predpísal jej ju zubár. Úplne pritom prehliadol, že výrobok obsahuje recaldent s obsahom mliečneho proteínu. Problémom bolo, že školáčka bola alergická na mlieko. "Alergiu jej diagnostikovali, keď mala iba jeden rok. Vždy sme dávali s manželom pozor na to, čo jedáva," hovorí matka Monique.

Rodičia starostlivo pre istotu kontrolovali aj zloženie na obaloch sójových výrobkov, kreviet, arašidov, na potravinách s obsahom vaječných bielkov a pšenice. Keď išla na narodeninový večierok ku spolužiakom, nosila si jedlo z domu. Rodičia tiež spolupracovali s vedením školy, všetko bolo vždy pod kontrolou. Keď si potom Denise 4. apríla umývala zuby, vybehla s krikom z kúpeľne, že nemôže dýchať. Mama jej síce podala prvú pomoc a na miesto rýchlo dorazili aj záchranári, ale v noci dievčatko skonalo. Pasta v ďasnách a zuboch ju doslova odrezala od kyslíka.

Zdroj: Getty Images

Monique sa preto spoločne s manželom rozhodli spustiť kampaň cez Youtube. Svoj bolestivý príbeh zverejňujú ako varovanie pre alergikov a ich blízkych. "Vieme, že dcérku nám už nič nevráti, ale snáď to pomôže ostatným. Je to smutný paradox, lebo naša dcéra vždy hovorila o tom, ako zmení svet. Teraz to robí, hoci o tom už nevie," dodali zdrvení rodičia.