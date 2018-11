FOTO Dievčine (21) sa v ústach vytvoril vriedok: Zašla k zubárovi, jeho slová ju dorazili

DONCASTER - Nevábne zábery zachytávajú masívny vred 21-ročnej Millie, ktorý sa zmenil na rakovinu úst. Mladá žena tvrdí, že by to nemuselo zájsť tak ďaleko, keby bola spoločnosť lepšie informovaná o tomto druhu rakoviny a jej príznakoch.

Millie Murphyová spočiatku spozorovala len malý vred na ľavej strane jazyka. Aj napriek tomu, že sa jej neskôr trojnásobne zväčšil, odmietla navštíviť lekára. Myslela si, že vred zmizne sám od seba. Jej zubár ju však vyviedol z omylu, keď zistil, že ide o rakovinu. V apríli tohto roku podstúpila dievčina prvé kolo chemoterapie a rádioterapie.

Zdroj: Facebook/Millie Murphy

"Najviac ma znepokojuje to, že to nemuselo zájsť až tak ďaleko, keby sme boli lepšie informovaní o tejto chorobe. V dôsledku tejto nevedomosti som si myslela, že je to len neškodný vred," hovorí Millie.

Zdroj: Facebook/Millie Murphy

V čase, keď ju operovali, sa rakovina rozšírila už na 70 percent jazyka a zasiahla aj lymfatické uzliny. Pacientka nemohla jesť a dokonca ani hovoriť. Musela podstúpiť tracheostómiu, aby mohla dýchať a lekári jej do nosa zaviedli trubicu, aby vyživovali telo jej telo.

Zdroj: Facebook/Millie Murphy

V auguste sa Murphyová dozvedela, že rakovina sa rozšírila aj na pravú stranu krku. Momentálne ju čaká ďalšia liečba. Millie si kvôli zákernej diagnóze už dala zmraziť svoje vajíčka pre prípad, že by sa v dôsledku chemoterapie stala neplodnou.