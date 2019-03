Horor v zubnej ambulancii v Senci: Po štyroch návštevách vytrhli chlapcovi nesprávny zub

SENEC - Návštevu u zubára nemá rád asi nikto z nás, no z času na čas sa tam predsa len musíme vybrať. Ak však máme smolu, môžeme natrafiť na zubárov, akých opísal v blogu otec chlapca, ktorému vytrhli nesprávny zub.

Michal Krištof sa podľa vlastných slov rozhodol verejne napísať svoje skúsenosti s klinikou v Senci preto, aby neriskoval zdravie ďalších detí. Píše, že jeho podozrenia sú vážne a podal aj podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

"Zmietajú mnou emócie ako zdesenie, hnev, bezmocnosť a ľútosť, no budem sa snažiť byť stručný. Popíšem udalosti ako ich vidím ja a ktoré viem dosvedčiť," píše Krištof na blogu.

Jeho synovi mali 25. 10. 2018 vŕtať zub číslo 54, o dva dni nato mu do zubu dali vložku. 1. decembra sa mu pokúsili zub vytrhnúť, no zlomil sa a nový termín na extrakciu koreňov mu dali na 3. decembra. A práve vtedy mu mali vytrhnúť zub číslo 64, ktorý je na opačnej strane.

"Milí páni zubári - spočítané a podčiarknuté, aj po 4 návštevách vašej ambulancie je zub č. 54 potenciálny problém. Nie, nejde mi o peniaze, ktoré som vám zaplatil. Nie, nejde mi o pomstu za bolesť, ktorú ste podľa mňa bezdôvodne spôsobili môjmu synovi. To už nikdy nevrátim. Ide mi o povinnosť spýtať sa, ako zabezpečíte, že sa niečo podobné nestane inému dieťaťu," píše ďalej pán Krištof.

Zubári sa nevyjadrili

V zubnej ambulancii v Senci podľa internetovej stránky pracuje päť zubných lekárov a všetci sú poľskej národnosti. Keď sme im volali so žiadosťou o vyjadrenie sa k prípadu, mali sme im napísať e-mail. E-mailový kontakt však na stránke zverejnený nemali. Keď sme im opätovne volali, telefón už nezdvihli.

Kliniku sme teda na uvedenom telefónnom čísle kontaktovali sms-kou, na ktorú však doposiaľ nereagovali.

"Slušné by bolo, keby ste sa ospravedlnili vy nám. A čoho sa nám dostalo? Obvinenia, že všetko je chyba môjho syna. Obvinili ste aj mňa, veď som celý zákrok videl. Ani vo sne by mi nenapadlo, že mám skontrolovať doktora, či skutočne trhá koreň na zube č. 54 a nie niekde inde. Koniec-koncov relevanciu týchto vašich „argumentov“ nech preverí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kam som dal na vás podnet. A nech preverí, prečo je na karte prepisované číslo zubu 64 na 54. V spravodlivosť verím, ale úprimne - nespolieham sa na ňu. Máte v rukách kartu, urobiť kópiu ste mi odmietli. Tuším, ako to môže dopadnúť," uzavrel nešťastný otec.

Topky oslovili aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na naše otázky však zatiaľ nereagoval.