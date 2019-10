Turecko zasiahlo v rámci operácie Prameň mieru 181 teroristických cieľov, vyhrážka od Trumpa

Podľa spravodajského servera BBC sa terčami leteckých útokov a delostreleckej paľby stali viaceré mestá a dediny, čo prinútilo tisíce civilistov k opusteniu svojich domovov. Kurdské sily uviedli, že najmenej piati civilisti doteraz prišli o život a najmenej 25 ďalších utrpelo zranenia. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii si doterajšie vojenské akcie tureckých ozbrojených síl vyžiadali životy ôsmich civilistov vrátane dvoch detí.

Zabitých bolo aj sedem bojovníkov Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF). Prudké boje sa odohrávali okolo mesta Tal Abján, kde sa turecká ofenzíva začala. Hovorca SDF Mustafá Balí uviedol, že v tejto oblasti došlo k odvráteniu pozemnej invázie. Kurdské úrady vyzvali na všeobecnú mobilizáciu a ľudí vyzývali, aby "sa vydali na hranicu s Tureckom...a postavili sa na odpor v tejto citlivej, historickej chvíli".

SDF tiež informovalo, že pri tureckom nálete bola zasiahnutá jedna z väzníc, kde sú zadržiavaní bojovníci Daeš. SDF požiadali Američanmi vedenú koalíciu proti Daeš, aby zriadila bezletovú zónu s cieľom zastaviť "útoky na nevinných ľudí".

Turecko uviedlo v stredu v liste Bezpečnostnej rade OSN, že jeho vojenská operácia v severnej Sýrii bude "primeraná, uvážená a zodpovedná". Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá pripomína, že BR OSN sa zíde vo štvrtok na žiadosť Británie, Francúzska, Nemecka, Belgicka a Poľska, aby prediskutovala situáciu v Sýrii.

Invázia Turecka na sever Sýrie je podľa vyjadrenia Ankary zameraná proti tamojším sýrskym kurdských bojovníkom. Ankara ich pokladá za teroristov, napojených na kurdské povstanie prebiehajúce v rámci Turecka.

Trump prichádza s tvrdým odkazom

Americký prezident Donald Trump uviedol v stredu v súvislosti so začatou tureckou ofenzívou voči Kurdom v severovýchodnej Sýrii, že dúfa v "racionálne" správanie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Informovala o tom agentúra AFP.

Dodal, že pokiaľ táto vojenská operácia nebude vykonaná "najhumánnejším možným spôsobom", "vyhladí" tureckú ekonomiku. "Ak bude neprimeraná, zaplatí veľkú hospodársku cenu," varoval. Odmietol však definovať pojem humánny prístup. Trump svojím výrokom o vyhladení tureckej ekonomiky reagoval na otázku novinára, či ho neznepokojujú špekulácie, podľa ktorých má Erdogan v úmysle vyhladiť sýrskych Kurdov.

Americký prezident zároveň odmietol kritiku, podľa ktorej bude mať Washington v budúcnosti problémy vytvárať spojenectvá v dôsledku jeho rozhodnutia stiahnuť americké ozbrojené sily zo sýrskej hranice s Tureckom.

"Spojenectvá sú ľahké," uviedol. Podľa jeho slov Kurdi pomáhali americkým jednotkám v boji proti Daeš len pre vlastné záujmy a pre "svoje územia". Zároveň tento národ bez vlastného štátu obvinil z toho, že nepomohol Amerike počas druhej svetovej vojny ani s vylodením v Normandii.

Trump podľa agentúry DPA dodal, že USA presunuli obzvlášť nebezpečných bojovníkov Daeš zo severovýchodnej Sýrie. Posťažoval sa, že európske krajiny odmietli prijať naspäť islamských bojovníkov, ktorí sú doteraz zadržiavaní kurdskými silami. Domnieva sa, že ak sa títo zajatci dostanú na slobodu, "budú utekať do Európy", keďže tam majú mnohí svoje domovy.

Mogheriniová vyzvala Turecko na zastavenie vojenskej operácie

Šéfka diplomacie Európskej únie Federica Mogheriniová vyzvala v stredu Turecko, aby zastavilo svoju vojenskú operáciu na severovýchode Sýrie. Informovala o tom agentúra AP. Mogheriniová v písomnom vyhlásení uviedla, že "jednostranná akcia" Turecka ohrozuje pokrok dosiahnutý Američanmi vedenou koalíciou snažiacou sa poraziť extrémistickú skupinu Daeš.

EÚ tiež vyzýva všetky strany, aby zabezpečili ochranu civilistov a humanitárny prístup v celej Sýrii. Podľa Mogheriniovej EÚ stále zastáva názor, že sýrski utečenci sa musia vrátiť do svojho miesta pôvodu, keď na to budú splnené podmienky. Varovala, že "akýkoľvek pokus o demografickú zmenu by bol neakceptovateľný".

Vyjadril sa aj francúzsky minister zahraničných vecí

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian odsúdil tureckú ofenzívu v Kurdmi ovládaných oblastiach na severovýchode Sýrie a uviedol, že ofenzíva sa "musí zastaviť". Podľa neho táto akcia spochybňuje bezpečnostné a humanitárne úsilie koalície proti Daeš a hrozí podkopanie európskej bezpečnosti.

Turecko poslalo vopred list Bezpečnostej rade OSN

"Tak ako to bolo v prípade predchádzajúcich protiteroristických operácií, reakcia Turecka bude primeraná, uvážená a zodpovedná," napísal v liste turecký veľvyslanec v OSN Feridun Sinirlioglu. Podľa neho sa operácia zameria iba na teroristov a ich skrýše, útočiská, pozície či vybavenie. Dodal, že sa prijali všetky opatrenia s cieľom vyhnúť sa obetiam medzi civilným obyvateľstvom.

Gutteres je rozrušený

Turecko odôvodnilo svoju akciu článkom 51 Charty OSN, ktorý hovorí o individuálnom alebo kolektívnom práve na sebaobranu voči ozbrojenému útoku. Generálny tajomník OSN António Guterres je "veľmi znepokojený" vývojom v severovýchodnej Sýrii a "akákoľvek vojenská operácia musí plne rešpektovať Chartu OSN a medzinárodné humanitárne právo," uviedol hovorca OSN Frahan Haq. Guterres vyzval na ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry a domnieva sa, že neexistuje vojenské riešenie sýrskeho konfliktu.