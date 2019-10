MIMORIADNE Turecko spustilo vojenskú operáciu: Hlásia mŕtvych, začala sa pozemná ofenzíva

22:28 Americký prezident Trump povedal, že USA tureckú ofenzívu na severe Sýrie neschvaľujú a Ankare jasne povedali, že operáciu považujú za zlý nápad. "Turecko sa zaviazalo k ochrane civilistov, ochrane náboženských menšín vrátane kresťanov, a k tomu, že zabezpečia, aby nenastala humanitárna kríza. My na tento záväzok dohliadneme," dodal Trump, ktorý v nedeľu ohlásil stiahnutie amerických vojakov z miest, ktorých sa mala očakávaná turecká ofenzíva v Sýrii týkať.

22:22 Operácia Prameň mieru sa začala v stredu popoludní bombardovaním a delostreleckou prípravou zameranou na pozície kurdských bojovníkov. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii si doterajšie vojenské akcie tureckých ozbrojených síl vyžiadali životy ôsmich civilistov vrátane dvoch detí. Zabitých bolo aj sedem bojovníkov Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF). Ďalších 28 ich utrpelo zranenia, uviedla agentúra DPA odvolaním sa na vyhlásenie SOHR.

22:15 Podľa tureckých médií inváziu vedú turecké špeciálne jednotky a obrnené vozidlá, ktoré na sýrske územie prenikli na niekoľkých miestach. "Turecké ozbrojené sily a Sýrska národná armáda spustili pozemnú operáciu na východ od Eufratu, ktorá je súčasťou operácie Prameň mieru," uviedlo na Twitteri turecké ministerstvo obrany.

22:00 Hovorca sýrskych protureckých povstalcov agentúre AFP potvrdil, že pozemná ofenzíva sa začala v smere na mesto Tal Abyad, ktoré majú pod kontrolou kurdské milície YPG.

21:41 Turecký portál Haber Turk informoval, že sa začala pozemná ofenzíva v severnej Sýrii.

Photo from the destroyed camp. #US Led @coalition forces was training YAT forces on this camp to fight against #ISIS. pic.twitter.com/dzJv5NXUtk — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019

21:38 Agentúra AP s odvolaním sa na americký a kurdský zdroj oznámila, že koalícia SDF kvôli tureckej operácii prerušila operácie proti radikálom z IS. Podľa SDF podnikajú nálety turecké vojenské lietadlá a medzi ľuďmi je panika. Lietadlá údajne útočili proti pozíciám 50 kilometrov v hĺbke sýrskeho územia v meste Ain Isa. Cez hranicu podľa SDF preletelo 25 tryskových lietadiel.

21:34 Na ofenzíve sa podieľajú povstalci zo sýrskej Národnej armády. Tá dnes vyhlásila, že s kurdskými bojovníkmi na severovýchode Sýrie nebude mať zľutovanie a že budú drvení "železnou päsťou".

21:32 Arabsko-kurdská koalícia Sýrske demokratické sily (SDF) hlási, že bombardovanie prihraničného regiónu si vyžiadalo životy piatich civilistov a troch bojovníkov. Okrem toho boli desiatky civilistov zranených, tvrdí koalícia.

21:30 Na bombardovanie doplácajú aj bežní obyvatelia.

#Breaking



A civilian killed (Kurdish), two injured (Christian civilians) in al-Basheriyah, in the Turkish indiscriminate bombardment on civilian neighborhoods of the city of #Qamishli.

Northeastern #Syria pic.twitter.com/hZLN0vF60Q — NORTH PRESS AGENCY (@NPA_SY) October 9, 2019

21:10 Pohľad na zničený dom. Jeho majiteľ bol zranený a skončil v nemocnici. Jeho susedia však nemali toľko šťastia. Dvomi mŕtvymi sú podľa SDF civilisti, muž a jeho manželka.

Fadi Habsono's house in Besheriye neighbourhood in Qamishli destroyed and he injured and was taken to hospital. One of his neighbours was killed. pic.twitter.com/8UQjUspseN — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019

21:00 Turecko informovalo Damask o začatí svojej vojenskej operácie v Sýrii doručením príslušnej nóty na sýrsky konzulát v Istanbule. Oznámil to v stredu turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu. "Na sýrsky konzulát sme doručili diplomatickú nótu, v ktorej sme im to oznámili," uviedol Čavušoglu vo vysielaní televízie NTV. Citovala ho agentúra TASS.

20:55 V Paríži vypukla demonštrácia. Kurdskí demonštranti protestovali proti tureckým leteckým útokom na severnú Sýriu.

Zdroj: SITA/Rafael Yaghobzadeh

20:20 "Turecko, člen NATO, dnes vpadlo do Sýrie. Spojené štáty tento útok nepodporujú a Turecku dali najavo, že táto operácia je zlý nápad," uvádza sa v Trumpovom vyhlásení, zverejnenom hovorcom Bieleho domu. AFP pripomína, že americký prezident krátko predtým nariadil odsun amerických jednotiek z predmetnej oblasti, čo bolo interpretované ako pozvánka pre Turecko, aby zaútočilo na kurdské milície — doterajšieho spojenca USA.

19:30 Operácia si už podľa arabsko-kurdskej koalície Syrské demokratické sily (SDF) vyžiadala prvých dvoch mŕtvych v meste Ras al-Ain. Očakáva sa pribúdanie obetí.

Zdroj: SITA/Lefteris Pitarakis

19:13 Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg uviedol, že turecká vojenská ofenzíva, ktorá sa v stredu začala na severe Sýrie, by mala byť "primeraná a rozvážna". Informovala o tom agentúra DPA. "Dôležité je vyvarovať sa krokov, ktoré by mohli túto oblasť ešte viac destabilizovať, viesť k eskalácii napätia a spôsobiť ešte väčšie ľudské utrpenie," povedal Stoltenberg počas návštevy Ríma. Dodal, že o ofenzíve tureckých síl proti Kurdom na severe Sýrie bude v piatok počas návštevy Istanbulu hovoriť s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.

Zdroj: TASR/Lefteris Pitarakis

19:00 Tureckú ofenzívu, ktorá je podľa Erdoganových slov namierená proti kurdským Oddielom ľudovej obrany (YPG) a bojovníkom extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), odsúdilo Nemecko. "Žiadame Turecko, aby ukončilo operáciu (v Sýrii) a svoje bezpečnostné záujmy presadzovalo nenásilnou cestou," vyhlásil nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. Ofenzíva by podľa neho mohla viesť k ďalšej humanitárnej katastrofe a k novému prílevu utečencov.

Zdroj: TASR/Lefteris Pitarakis

18:55 Americký senátor za štát Južná Karolína Lindsey Graham na margo tureckej vojenskej operácie v Sýrii povedal, že Ankara za ňu "draho zaplatí".

Zdroj: TASR/Lefteris Pitarakis

18:54 "Turecká ofenzíva len zhorší situáciu civilistov a utečencov. Bude znamenať oddialenie návratu ľudí domov. Situáciu možno upokojiť len dipl. tlakom. Očakávam spoločný postup EÚ, prispieť by mali a aj USA," reagoval na Twitteri šéf českej diplomacie Tomáš Petříček.

17:46 EÚ platí Turecku 6 miliárd eur v rámci pomoci Ankare pri zvládaní náporu sýrskych utečencov, čo má podľa európskych politikov priamy vplyv na podstatné obmedzenie náporu utečencov na Európu. Turecko však od EÚ požaduje ďalšie peniaze.

17:44 Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker bol oproti šéfovi NATO otvorenejší, keď Turecko priamo vyzval, aby vojenskú operáciu proti Kurdom v Sýrii zastavilo. Erdoganovi zároveň odkázal, že EÚ sa v žiadnom prípade nebude podieľať na financovaní prevádzky takzvanej "bezpečnostnej zóny", ktorú chce vytvoriť v Sýrii pozdĺž hraníc s Tureckom. "Vyzývam Turecko, a tiež všetkých ostatných, aby konali s rozvahou a aby zastavili operácie, ktoré sa už začali," vyhlásil Juncker.

"Ak súčasťou plánu Turecka je vytvorenie takzvanej bezpečnostnej zóny, nerátajte s tým, že Európska únia za to bude platiť," dodal Juncker.

17:40 Turecká líra sa po začatí vojenskej ofenzívy v Sýrii dostala na najslabšiu úroveň od augusta. K americkému doláru stráca takmer percento na 5,87 líry za dolár.

Zdroj: TASR/Lefteris Pitarakis

17:20 Bombardovanie sa dotklo aj dediny Sikarka.

#Breaking

Our reporter:

The heavy bombardment on the village of Sikarka, east of #Qamishli, and the complete displacement of the villagers.#NPA pic.twitter.com/Hwv2lL7ZSU — NORTH PRESS AGENCY (@NPA_SY) October 9, 2019

16:56 Podľa SDF sú obyvatelia oblastí pri hraniciach vystrašení a začína sa vlna presunu. CNN uviedla, že utekajú stovky civilistov.

Civilians all over the border of #Syria #Turkey in Kobane, Tal Abyad, Sarekaniye, Qamislo, Derik, Darbasiyê are scared and a wave of displacement started. pic.twitter.com/yczxawXotz — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019

16:31 Niekoľko minút po začatí cezhraničnej operácie televízia CNN Turk oznámila, že turecké ministerstvo zahraničia v Ankare si predvolalo veľvyslanca USA, aby ho informovalo o ofenzíve na severovýchode Sýrie.

Zdroj: SITA/AP/Turkish Presidency Press Service

16:27 Agentúra Reuters s odvolaním sa na turecký bezpečnostný zdroj uviedla, že strely z húfnic začali dopadať na základne a muničné sklady YPG. Ďalšími cieľmi sú pozície ostreľovačov YPG. Údery sú údajne vedené na ciele vzdialené od obytných oblastí.

16:21 Sýrske demokratické sily (SDF) žiadajú USA a spojencov o zriadenie tzv. bezletovej zóny, aby boli zastavené útoky na nevinných ľudí.

The #SDF showed good faith to the security mechanism agreement between the #US & #Turkey. This left our people defenseless. We ask the US & the @Coalition for a NO FLY ZONE to stop the attacks on innocent people.@DeptofDefense @NATO @UN @EU_Commission @StateDept — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019

16:18 Vlani v januári začalo Turecko vojenskú operáciu v severosyrskej oblasti Afrín s cieľom vyhnať YPG z tohto regiónu. Afrín dobyla turecká armáda 18. marca 2018. Predchádzajúcu operáciu na severe Sýrie Turecko uskutočnilo v roku 2016.

16:17 Ozbrojené milície sýrskych Kurdov (YPG) sú aktívne od roku 2011, od roku 2014 bojovali proti IS. V októbri 2015 vznikla arabsko-kurdská koalícia Sýrske demokratické sily (SDF), ktorá sa s pomocou Spojených štátov podieľala na porážke IS v Sýrii. Jej súčasťou sú teraz tiež YPG, ktoré majú asi 30-tisíc bojovníkov. V radoch milícií bojujú okrem Kurdov tiež Arabi, Turci i dobrovoľníci z Európy a ďalších krajín Západu.

16:15 Zábery zo severnej Sýrie ukazujúce turecké nálety na pozície SDF.

PHOTOS: Images from northern Syria following Turkish military strikes on SDF positions - @cnnturk pic.twitter.com/DPmvYSCdoX — Conflict News (@Conflicts) October 9, 2019

16:09 Podľa arabsko-kurdskej koalície Sýrske demokratické sily (SDF) podnikajú nálety turecké vojenské lietadlá a medzi ľuďmi je veľká panika.

16:05 Sýrska spravodajská agentúra North Press Agency na Twitteri uviedla, že podľa vojenského zdroja turecká armáda zaútočila na 16 miestach v dedinách Aluk, Nustel, Aziziya, Bir Nouh, Asadiya, Musharrafa a meste Ras al-Ain.

16:04 Turecký bezpečnostný zdroj agentúre Reuters povedal, že operácia sa začala leteckými údermi a bude ju podporovať delostrelectvo a ostreľovanie z húfnic.

15:50 Podľa správ Haber Global k výbuchom v meste Ras al-Ain došlo na pozíciách YPG, čiže kurdských milícií Oddiely ľudovej obrany.

15:30 Objavili sa prvé správy a zábery z leteckých útokov na sýrske mestá Ras al-Ain a Tal Abyad, ležiace pri hranici s Tureckom.

PHOTO: Turkish TV broadcasts footage of aftermath of Turkish airstrikes on Ras al-Ain - @ragipsoylu pic.twitter.com/mMojFuT7fF — Conflict News (@Conflicts) 9. októbra 2019

15:20 Turecký prezident Erdogan na Twitteri dodal, že #OperationPeaceSpring neutralizuje teroristické hrozby voči Turecku a povedie k vytvoreniu bezpečnej zóny, ktorá uľahčí návrat sýrskych utečencov do ich domovov. "Zachováme územnú celistvosť Sýrie a oslobodíme miestne komunity od teroristov," dodal.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 9. októbra 2019

15:11 Turecké ozbrojené sily spolu so sýrskou národnou armádou práve spustili #OperationPeaceSpring proti PKK/YPG a teristom Daeš v severnej Sýrii. Našou misiou je zabrániť vytvoreniu teroristického koridoru cez našu južnú hranicu a priniesť do tejto oblasti mier. Napísal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na Twitteri v turečtine aj v angličtine.

Here's the latest situation at the Turkish southern border town of Akcakale, Sanliurfa looking into Tal Abyad, Syria.



The Turkish troops move days after the U.S. said it won’t stand in the way #KurdsBetrayed pic.twitter.com/F8qe8cVcf7 — Kurdistan voice news (@mmalgerokk) 9. októbra 2019

"Vyzývame náš národ, všetky etnické skupiny, aby sa v tejto historicky citlivej dobe všetci presunuli do oblastí blízkych hranici s Tureckom a zapojili sa do akcií odporu," stojí vo výzve kurdskej administratívy. Kurdi v nej tiež vyzývajú svet k zodpovednosti, pretože občanov severnej Sýrie môže "postihnúť humanitárna katastrofa".

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis

Vyjadrenie tureckého ministra zahraničia

Turecký minister zahraničia Mevlut Cavusoglu počas svojej oficiálnej návštevy v Alžírsku usporiadal tlačovú konferenciu, na ktorej uviedol, že o operácii budú informovať ostatné krajiny vrátane Sýrie. „Naším jediným cieľom sú teroristi,“ uviedol a dodal: „Podporujeme územnú integritu Sýrie. To je dôvod, prečo sme sa rozhodli pre začatie tejto operácie.

Šéf NATO vyzval Erdogana, aby postupoval s rozvahou

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg vyzval Turecko, aby pri operácii, ktorú spustilo v Sýrii proti Kurdom, postupovalo s rozvahou. Stoltenberg na jednej strane uznal, že Turecko má "legitímne bezpečnostné obavy", pretože bolo v minulosti cieľom "strašných teroristických útokov" a má na svojom území veľký počet utečencov zo Sýrie. Zároveň však vyzval Ankaru, aby "predišla akciám, ktoré môžu tento región ešte viac destabilizovať, zvýšiť napätie a spôsobiť viac ľudského utrpenia".

Stoltenberg v piatok cestuje do Turecka, kde sa stretne aj s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a prediskutuje s ním aktuálnu situáciu. Turecko je členskou krajinou NATO, no v posledných rokoch sa od svojich spojencov v mnohých ohľadoch stále viac vzďaľuje. Erdogan stále častejšie vykresľuje západné krajiny ako nepriateľa a začína sa stále viac orientovať na Moskvu, a to aj vo vojenskej oblasti, čo ostatní členovia NATO označujú za hrozbu.

Turecko hrozí vpádom do Sýrie

Turecko sa rozhodlo pre vojenskú operáciu po nedeľňajšom oznámení Bieleho domu, že USA stiahnu svojich vojakov z miest, kde by sa mohli dostať do stretu s Turkami. Kurdi to chápu ako zradu spojencov a pohrozili, že nebudú mať kapacitu na stráženie tisícov zajatcov z IS, pretože budú potrebovať svojich ľudí na boj proti Turkom.

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis

Ankara, ktorá sýrskych Kurdov pokladá za spojencov v Turecku zakázanej a za teroristickú organizáciu pokladanej Strany kurdských pracujúcich (PKK), už niekoľko dní hrozí skorým začiatkom operácie.

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis

Prekročenie hraníc má byť na spadnutie

The Turkish military is shelling one of our points on #SereKaniye Border with Turkey. There were no injuries to our forces.

We didn't respond to this unprovoked attack. We are prepared to defend the people and the people of NE #Syria.@mutludc @mustefabali @vvanwilgenburg — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) 8. októbra 2019

Riaditeľ tlačového oddelenia prezidentského úradu Fahrettin Altun v príspevku, ktorý dnes zverejnil denník The Wahington Post, napísal, že armáda a Tureckom podporované oddiely sýrskych povstalcov "zakrátko" hranicu prekročia. Vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby stálo za Ankarou. Cieľom Turecka je podľa neho odpratať kurdských bojovníkov zo severovýchodnej Sýrie a "oslobodiť miestnych obyvateľov od jarma ozbrojených bánd".

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis

"Turecká armáda spolu so Sýrskou slobodnou armádou čoskoro prekročia turecko-sýrsku hranicu," stojí v Altunovom článku.

Irán začal s neohláseným cvičením na hraniciach s Tureckom

Iránska armáda začala vopred neohlásené cvičenie na severozápade Iránu, v blízkosti hranice s Tureckom. Oznámila to dnes iránska agentúra ISNA. Turecká armáda práve dokončuje prípravy ohlásenej vojenskej operácie v severnej Sýrii, ktorej cieľom je vyčistiť toto územie od kurdských oddielov. Očakáva sa, že operácia sa začne do 24 hodín.

Tureckí vojaci s pomocou ťažkých strojov začali odstraňovať betónové časti pohraničných zátarasov. Hoci niektoré médiá ohlásili, že prví tureckí vojaci už hranicu prekročili, Ankara tvrdí, že operácia sa ešte nezačala. Minister obrany Hulusi Akar povedal, že prípravy pokračujú.

Irán situáciu monitoruje a v minulosti sa jeho predstavitelia vyslovili proti vojenskému riešeniu situácie s Kurdmi. Dnes jeho armáda začala manévre pri tureckej hranici. Podľa agentúry ISNA sa cvičenia zúčastňujú oddiely rýchlej reakcie, mobilné a útočené brigády a vrtuľníky iránskeho letectva.

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis

K situácii sa vyjadril iránsky prezident Hasan Rúhání a vyzval Turecko, aby sa vyhlo vojenskej operácii v Sýrii. "Turecko má oprávnené obavy o bezpečnosť svojej južnej hranice. Myslíme si, že by tieto obavy mali byť riešené primeranými prostriedkami. Z oblasti musia odísť americkí vojaci a sýrski Kurdi by mali podporiť sýrsku armádu," citovala Rúháního štátna agentúra IRNA.

Sýria sa bude snažiť útok zmariť

Sýria sa bude snažiť všetkými legitímnymi prostriedkami zmariť útok, ktorý Turecko pripravuje na sýrskom severe. Oznámilo to dnes sýrske ministerstvo zahraničia. Proti plánovanej akcii sú spojenci Damasku Rusko a Irán. K znepokojeniu o budúci osud Kurdov prispel dnešný útok teroristického Islamského štátu (IS) na kurdské pozície v severosyrskej Rakke.

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis

"Sýria dôrazne odsudzuje bezohľadné vyhlásenie a nepriateľské úmysly tureckého režimu, ktorý presúva svoju armádu k hranici," uviedlo v dnešnom vyhlásení ministerstvo zahraničia v Damasku. Podľa neho je Sýria odhodlaná zmariť turecký útok "všetkými dostupnými prostriedkami". Na adresu sýrskych Kurdov sa vo vyhlásení uvádza, že je vláda "pripravená objať svojich márnotratných synov, ak sa vrátia k rozumu".

Rusko nesúhlasí

Rusko ako spojenec Damasku nesúhlasí s postupom USA a vyzýva na zachovanie územnej celistvosti Sýrie. Jeho minister zahraničia Sergej Lavrov dnes poukázal na pochybné počínanie USA v regióne a vyzval Damask, aby s Kurdmi vyjednával. Kurdi už v utorok naznačili, že budú možno rokovať s vládou prezidenta Assada alebo i Ruskom.

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis

Lavrov podľa TASS-u dodal, že turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu mu v utorok v telefonickom rozhovore opätovne potvrdil, že Ankara rešpektuje územnú celistvosť Sýrie. Podľa Lavrova ho jeho turecký rezortný kolega upozornil, že Ankara bude pri všetkých podnikaných krokoch vychádzať z toho, že "konečným cieľom úsilia (Turecka) je okrem iného úplné obnovenie územnej celistvosti sýrskeho štátu."

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis

Moskva vyzýva na dialóg

Lavrov tiež informoval, že po vyhláseniach Ankary a Washingtonu, ktoré sa týkali situácie na severovýchode Sýrie, Moskva rokovala so sýrskymi Kurdmi i predstaviteľmi vlády v Damasku o krokoch na zaistenie bezpečnosti v danom regióne. Uviedol, že ruská strana na týchto rokovaniach potvrdila, že kurdské i sýrske vedenie nabádala viesť dialóg, ktorý by mal vyústiť do urovnania problémov v tejto časti Sýrie vrátane zaistenia bezpečnosti na turecko-sýrskych štátnych hraniciach.

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis

Šéf ruskej diplomacie okrem toho v mene Ruska vyjadril presvedčenie, že situácia v severovýchodnej Sýrii by sa mala riešiť výlučne prostredníctvom dialógu medzi vládou v Damasku a kurdskými komunitami tradične žijúcimi v danom regióne.

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis ​

Kritika USA

Biely dom v nedeľu vyhlásil, že americké sily sa stiahnu zo severovýchodnej Sýrie, aby uvoľnili cestu pre plánovanú tureckú ofenzívu proti Kurdom. Toto rozhodnutie vyvolalo v USA ostrú kritiku. Washington sa totiž podľa odporcov tohto kroku odvracia od Kurdov, ktorí priniesli v Sýrii veľké obete v bojoch proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS).

Americký prezident v utorok ale povedal, že Spojené štáty sýrskych Kurdov neopúšťajú, a hájil potrebu svojej krajiny udržiavať dobré vzťahy s Ankarou. Tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana pozval na 13. novembra do Bieleho domu. "Tak veľa ľudí príhodne zabúda, že Turecko je veľký obchodný partner USA," napísal Trump na twitteri.

"Síce zo Sýrie odchádzame, ale v žiadnom prípade sme neopustili Kurdov, ktorí sú výnimoční ľudia a skvelí bojovníci," dodal s tým, že USA sýrskym Kurdom pomáhajú finančne a dodávajú im zbrane. Zopakoval svoje varovanie Turecku, že akékoľvek "zbytočné" vojenské operácie budú mať "ničivý dopad na ekonomiku Turecka a jeho slabú menu".

Zdroj: ANHA via AP

Kroky Ankary neschvaľuje ani Pentagon

Washington uistil, že USA nesťahujú všetkých svojich vojakov, ale asi len päťdesiatku až stovku príslušníkov špeciálnych síl zo severu, ktorí budú premiestnení na iné miesta v krajine. USA majú v Sýrii asi 1000 vojakov. Už v pondelok Trump vyhlásil, že USA svoju rolu v porážke radikálov z tzv. Islamského štátu splnili a teraz je na regionálnych a európskych krajinách, aby sa postarali o zajatých členov organizácie a ich rodiny. Kurdi ich v táboroch na severe Sýrie strážia okolo 11-tisíc.

Zdroj: ANHA via AP

Kroky Ankary neschvaľuje a nepodporuje okrem iného Pentagon. Podľa tureckej tlače americká armáda vyradila Turecko z koaličného mechanizmu, ktorý umožňuje koordináciu letectva vo vzdušnom priestore nad severovýchodnou Sýriou. Ankara tak teraz nemá prístup k informáciám monitorujúcim situáciu, čo mu podľa médií znemožní leteckú podporu prípadnej pozemnej operácie v Sýrii. Napriek tomu sú podľa správ tureckej tlače stíhačky na leteckej základni v Diyarbakıre pripravené okamžite vzlietnuť.