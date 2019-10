Znásilnenie Slovenky v Írsku: Po ohavnom čine porodila, Poliakovi (68) odkázala drsné slová o ich dcére

DUBLIN - V Írsku prebieha súd so 68-ročným Poliakom, ktorý mal znásilniť Slovenku a splodiť s ňou dieťa. Minulý rok v júli poskytla svedectvo prostredníctvom videokonferencie z budovy slovenského súdu. Hoci sa na pojednávanie do Írska ani teraz nedostavila, prostredníctvom správy obvinenému odkázala, že ich dcéra nikdy nebude aj jeho a že jej rodine zničil život.

Žena a jej partner sa s Poliakom podľa portálu irishtimes.ie stretli v Írsku, kam odišli za lepším zárobkom. Muž sa jej predstavil ako "dobrý chlap", ktorý by jej mohol pomôcť. Partneri žili v Galway a žena prijala ponuku na ubytovanie v dome muža spolu so svojimi dvoma dcérami s tým, že pre neho bude pracovať ako upratovačka. Slovenka vtedy prechádzala so svojím partnerom ťažkým obdobím, pretože pil.

Poliak, ktorého meno nemôže byť zverejnené z dôvodu ochrany identity jeho obete, podľa ženy zničil život jej, jej partnerovi a celej rodine. V správe, ktorá bola prečítaná na súde, uviedla, že považuje za nemožné diskutovať o tom, aký bol jej život pred znásilnením a „aký je teraz“.

Zdroj: Getty Images

Život s jej partnerom predtým, ako sa stretla s obvineným, nebol ľahký, ale bola šťastná. Dodala, že dúfa, že obvinený bude uväznený na mnoho rokov, aby nemohol ublížiť už žiadnej inej žene. Nevie spávať, pretože sa stále bojí. So svojím partnerom nedokáže mať intímny vzťah. Jej najmladšia dcéra počatá počas znásilnenia nikdy nebude dieťaťom obvineného, ale „iba mojím“.

Podľa polície krátko po tom, čo sa žena presťahovala do Poliakovho domu, začal od nej vyžadovať sex. Podarilo sa jej odraziť niekoľko návrhov predtým, ako ju znásilnil po silvestrovskej párty, ktorej sa obaja zúčastnili. Nasledujúci deň odišla z jeho domu a vrátila sa žiť so svojím partnerom, ale o znásilnení mu nepovedala, až do nasledujúcej Veľkej noci.

Žena bola druhýkrát znásilnená na opustenej farme blízko Poliakovho domu, zatiaľ čo stále pracovala ako jeho upratovačka. V decembri 2013 násilníka odsúdili a uväznili na tri roky za vyhrážanie sa zabitím. Po prepustení sa vrátil do Poľska, ale v roku 2016 pricestoval späť do Galway. Skontaktoval sa znovu s párom a presťahoval sa do ich domu. V tom čase prinútil ženu vykonať na ňom orálny sex pri štyroch rôznych príležitostiach.

Zdroj: Getty Images

V jednom okamihu ho ženin partner konfrontoval s predchádzajúcimi znásilneniami, ale obvinený ho napadol. Žena aj jej partner sa obvineného báli. V septembri 2016, keď sa partner liečil v nemocnici, povedal sestre, čo sa u nich deje a ona upozornila políciu. Muž bol nakoniec zatknutý po tom, ako ho dôstojníci zasiahli taserom, pretože sa domnievali, že môže mať v dome zbraň.

Podľa polície bol Poliak niekoľkokrát vypočutý, ale znásilnenie ženy odmietol. Tvrdil, že išlo o dobrovoľný sexuálny vzťah, že s ňou má dieťa a bol zapojený do života svojej dcéry. Povedal, že žena ho využívala na finančnú pomoc. Muž je obvinený z dvoch prípadov znásilnenia a štyroch prípadov orálneho znásilnenia od 1. januára 2012 do 18. septembra 2016. Zatiaľ zostáva vo väzbe.