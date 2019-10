Najdlhšie trvajúci podvod vo Wikipédii odhalený: Nacistický tábor smrti vo Varšave neexistoval!

„Prvé splynovanie sa uskutočnilo 17. októbra 1943, zahynulo pri ňom najmenej 150 Poliakov chytených na ulici a okolo 20 belgických Židov… Telá boli počas systematického búrania bývalého geta buď spopolnené v krematóriách alebo na otvorenom priestranstve (vrátane bývalého športového štadióna) alebo jednoducho pochované pod zrútenými budovami. Podľa niektorých odhadov počet obetí tábora značne prevyšuje číslo 212-tisíc, najmä Poliakov a niekoľko tisíc obetí inej národnosti.“ Tento suchý opis systematického vraždenia etnických Poliakov nacistickými silami počas druhej svetovej vojny bol podľa denníka Haaretz prevzatý z článku vo Wikipédii v anglickom jazyku. Ide o „varšavský koncentračný tábor“, tiež známy ako Konzentrationslager Warschau. Miesto, kde tábor stál, je dnes pútnickým miestom pre Poliakov pravidelne organizujúcich obrady na mieste, o ktorom sa domnievajú, že je posvätné. Uctievajú si pamiatku tisícov krajanov zavraždených v plynovej komore nachádzajúcej sa neďaleko vlakovej stanice Varšava – západ (Warszawa Zachodnia) – ktorá stále existuje –, vybudovali dokonca pamätníky a osadili pamätné tabule na ich počesť. Zdroj: YouTube/printscreen Je tu len jeden problém: Žiadny taký tábor smrti nikdy neexistoval. Nemáme nijaké historické dôkazy o tom, že by nemecké plynové komory vo Varšave vôbec boli, a v nijakom nacistickom internačnom centre, ktoré malo na základe mýtu stáť niekde vo Varšave, nezomrelo okolo 200-tisíc ľudí. „Je to sfalšovaná história,“ hovorí profesor Havi Dreifuss, historik z Tel Avivskej univerzity a odborník Yad Vashemu na Poľsko a holokaust, ak sa opýtate na plynové komory vo Varšave. Iní historici holokaustu zdieľajú jeho jednoznačné stanovisko: „Je to konšpiračná teória,“ uvádza prof. Jan Grabowski, poľsko-kanadský historik z University of Ottawa, ak dostane otázku k legende o počte obetí. Obidve tvrdenia sa však takmer bez prerušenia objavovali 15 rokov v anglickej jazykovej verzii Wikipédie. Táto kauza sa považuje za historický podvod najdlhšie uvádzaný vo Wikipédii.

Odkedy sa v auguste 2004 vo Wikipédii zjavil článok o „varšavskom koncentračnom tábore“, bol preložený do tucta jazykov a falošné informácie z neho prenikli aj do ďalších článkov vo Wikipédii týkajúcich sa súvisiacich tém. Napríklad falošné podrobnosti o údajnom počte väzňov a obetí sa dostali do ústredného článku o holokauste vo Wikipédii. Patria sem podskupiny „Nacistické zločiny proti poľskému národu“ a dokonca aj „Vyhladzovacie tábory“, kde sa KL Warschau vyše 12 rokov uvádzal spolu s tábormi ako Osvienčim a Majdanek.

Človek, ktorý odhalil rozsah skreslenia a teraz žiada, aby bolo uznané ako najdlhšie trvajúci podvod vo Wikipédii, je izraelský editor s prezývkou Icewhiz, ktorý odmieta uviesť svoje skutočné meno, ale bol ochotný podkytnúť denníku Haaretz rozhovor. Icewhiz už po anglicky prepísal článok o KL Warschau tak, aby odrážal akceptovanú historickú pravdu, ale jeho pokus očistiť ďalšie články z Wikipédie, v ktorých sú obsiahnuté podobné materiály, odhaľuje, že hlavná položka je iba špička ľadovca. Za všetkým je zrejme systematické úsilie poľských nacionalistov o preformuláciu stoviek článkov z Wikipédie týkajúcich sa Poľska a holokaustu.

Tento pokus o prehodnotenie akceptovanej histórie Šoa (Plánovaného vraždenia Židov počas 2. svetovej vojny) v internetovej encyklopédii sa snaží zvýšiť odhad počtu Poliakov, ktorí zahynuli počas takzvaného "polokaustu". Tento termín si v posledných rokoch získal popularitu a používa sa na opis masového vraždenia nežidovských Poliakov nacistami. A zatiaľ čo tento nový poľský príbeh nedokázal napredovať v akademickej obci alebo vo svetových médiách, vo Wikipédii sa mu darilo. Zdroj: ÚPN