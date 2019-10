VIDEO Aktivisti postriekali budovu rezortu financií červenou farbou: Komédia, na ktorej sa pobavíte

Aktivisti pristavili pred budovu ministerstva financií hasičské auto a pomocou hadice chceli nastriekať na jej fasádu podľa vlastných slov až 1800 litrov krvi. Hadica sa im však v dôsledku vysokého tlaku kvapaliny vyšmykla z rúk a fasádu zasiahli len okrajovo, vyplýva zo záberov zverejnených televíziou Sky News. Zvyšok farby vytiekol na ulicu.

Extinction Rebellion spray 1800 litres of fake blood outside the Treasury, which they say is failing to tackle climate change.



But a malfunction caused them to lose control of the hose which flailed across the road before it could be brought under control. pic.twitter.com/5duzoSWCNa