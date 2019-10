Mrazivé slová Donalda Trumpa: Údajne navrhol strieľať migrantom do nôh s cieľom "spomaliť ich"

Donald Trump

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump údajne navrhol strieľať migrantom do nôh, aby ich "spomalil" po prekonaní bariéry na hraniciach s Mexikom, hoci mu bolo povedané, že by to bolo nezákonné. Informovala o tom v stredu stanica CNN s odvolaním sa na knihu, ktorú napísala dvojica novinárov denníka The New York Times.