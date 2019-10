Sexškandál britského premiéra: Johnson mal mať pletky s touto ženou, VIDEO jej trápneho zatĺkania

LONDÝN - Americká podnikateľka Jennifer Arcuriová odmieta odpovedať na otázku, či mala intímny pomer s britským premiérom Borisom Johnsonom v čase, keď bol londýnskym starostom. Britská tlač pred časom Johnsona obvinila, že zneužil svoju pozíciu na čele hlavného mesta a Arcuriovú v rozpore s pravidlami zvýhodňoval. Terajší predseda vlády aj podnikateľka to odmietajú.

Arcuriová dnes stanici ITV povedala, že ju s Johnsonom, ktorého číslo si v mobilnom telefóne uložila pod menom "Alex Veľký", spájala láska ku klasickej literatúre. Dlho podľa nej spolu hovorili o francúzskom filozofovi Voltaireovi či anglickom dramatikovi Williamovi Shakespearovi. Britského premiéra tiež označila za "veľmi dobrého priateľa". Informovala o tom agentúra Reuters.

Arcuriová ale zároveň odmietla odpovedať na otázku, či mala s Johnsonom intímny vzťah. "Nikomu nie je nič do toho, aký sme mali alebo nemali súkromný život," povedala. "Nemienim sama seba dostať do pozície, že by ste moju odpoveď použili ako zbraň," dodala Arcuriová.

Americká podnikateľka v rozhovore tiež odmietla, že by niekedy získala peniaze alebo sa jej dostalo osobitného zaobchádzania, pretože sa s Johnsonom poznala v čase, keď bol starostom britskej metropoly. "Boris mi nikdy neposkytol žiadnu výhodu, ani som ho nikdy o výhodu nežiadala," zdôraznila americká podnikateľka.

Podľa britského denníka The Sunday Times mala bývalá modelka Arcuriová s Johnsonom blízky osobný vzťah, ťažila z finančnej podpory metropoly a starostu sprevádzala na obchodných cestách, hoci nespĺňala patričné ​​podmienky. Od septembra sa prípadom zaoberá aj polícia. Či začne formálne vyšetrovanie, ale zatiaľ jasné nie je.

Zdroj: profimedia.sk

Johnson, ktorý bol starostom v rokoch 2008 až 2016 a premiérom je od tohtoročného júla, už skôr obvinenia z protežovania Arcuriovej odmietol.