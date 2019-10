Žena šokovala návštevníkov zoo: VIDEO Vkročila do výbehu s levom a neuveríte, čo stvárala

NEW YORK - Video, ktoré urobil cez víkend jeden z návštevníkov zoo v newyorskom Bronxe a zverejnil ho na sociálnej sieti, pobúrilo mnohých ľudí. Zatiaľ neidentifikovaná žena totiž vliezla do výbehu s levom a snažila sa veľmi hlúpo upútať jeho pozornosť. Mávala mu a dokonca predviedla aj zopár tanečných pohybov.

Na záberoch vidno, ako sa žena snaží udržovať s levom očný kontakt, máva mu a tancuje. "To by nemala robiť," povedala jedna z navštevníčok. Ďalšia sa pridala: „Je tu s ňou niekto?" Hoci medzi ženou a levom bola veľká priekopa oddeľujúci vnútorný výbeh, "hrdinka" bola len v relatívnom bezpečí. To, ako sa zachová lev, ktorého niekto dráždi, nevie nikto predvídať. Možno by tá priekopa napokon ani nebola taká široká, ako sa žene mohla zdať.

Zdroj: Instagram/realsobrino ​

„Dúfam, že pôjde rovno do väzenia! Je to hlúpe!,“ napísal jeden z internetových užívateľom po zhliadnutí videa na sociálnej sieti. „Aj ten lev vie, že ona je idiot!," pridal sa ďalší. Väčšina ľudí ľutovala leva, že toto musel znášať a boli radi, že zo situácie vyšiel nezranený. Kvôli ľudskej hlúposti totiž mohol trpieť aj on.

Zoo Bronx incident pre NBC New York potvrdila a uviedla, že jej pracovníci dostali správu, že istá osoba v sobotu preliezla cez bezpečnostnú bariéru. „Toto konanie bolo vážnym porušením a protiprávnym previnením, ktoré mohlo mať za následok vážne zranenie alebo smrť. Existujú bariéry a pravidlá, ktoré chránia návštevníkov, personál aj zvieratá,“ píše sa vo vyhlásení s tým, že zoo má politiku nulovej tolerancie pri priestupkoch a porušovaní bariér. Zatiaľ nie je známe, či už boli voči žene podniknuté aj nejaké právne kroky.