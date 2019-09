VIDEO Hrôzostrašný útok pumy: Chlapcovi (8) sa podarilo prežiť nemožné, takto to dokázal

Osemročný Pike z meste Bailey v štáte Colorado sa so svojím starším bratom Gageom hrali za domom, keď ho napadla puma americká. Približne 30-kilový predátor sa zahryzol chlapcovi do hlavy a ťahal ho do koruny stromov. "Snažil som sa robiť všetko preto, aby som ho odohnal. Kopal som z celých síl nohami, ale nič nepomáhalo. Potom sa mi podarilo uchopiť palicu a chcel som mu zasiahnuť oči, ale tá sa zlomila," spomína si.

Zdroj: Getty Images

Medzitým bežal Gage pre otca Rona. "Bol to strašný obraz. Všade bola krv, synovi som ani nevidel tvár. Vtom sa zviera stiahlo a prestalo bojovať," hovorí. Vydesený Ron bežal so synom k najbližšej hasičskej stanici, odkiaľ ho ťažko zraneného previezli do nemocnice. Tam ho už dvakrát operovali, no čakajú ešte ďalšie dva zákroky. Pike sa momentálne zotavuje doma.

Päť dní po útoku vydalo vedenie parku Colorado Parks and Wildlife vyhlásenie, v ktorom potvrdilo, že ročný samec bol usmrtený spolu s ďalšou pumou, ktorá v približne rovnakom období napadla kozu. "Tento mladý samec bol hrozbou tak pre bezpečnosť ľudí, ako aj pre hospodárske a domáce zvieratá. Je upokojujúce vedieť, že sa v tejto oblasti už nenachádzajú," uviedol manažér parku Mark Lamb.