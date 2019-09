Za antisemitské útoky v Poľsku je zodpovedný Izrael, tvrdí Duda

VARŠAVA - Poľský prezident Andrzej Duda vyhlásil, že Izrael je zodpovedný za najnovšie antisemitské útoky v Poľsku. Informoval o tom v piatok denník The Jerusalem Post. Dudovo vyjadrenie podľa novín zaznelo na stretnutí s poprednými predstaviteľmi židovských organizácií v USA, ktoré sa uskutočnilo v stredu na poľskom konzuláte v New Yorku, kde sa poľský prezident zúčastňoval na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.

Tvrdenia Andrzeja Dudu boli reakciou na slová izraelského ministra zahraničných vecí Jisraela Kaca, ktorý vo februári povedal, že Poliaci "sajú antisemitizmus spolu s materským mliekom". Poľský prezident označil Kacove poznámky za ponižujúce a nárast antisemitských útokov v Poľsku z poslednej doby pripísal práve jeho slovám. Duda dodal, že niekoľko poradcov mu neodporúčalo vycestovať do židovského štátu, pokiaľ sa Kac neospravedlní.

V priebehu tohto roku vypukla diplomatická kríza medzi Varšavou a Tel Avivom po tom, ako Poľsko legislatívne znemožnilo obviňovať krajinu zo spoluviny na nacistických zločinoch. Duda neskôr obvinil Izrael zo vzniknutej situácie. "Strana, ktorá začala túto krízu, by ju mala aj ukončiť," uviedol Duda v marcovom exkluzívnom rozhovore pre zmienené noviny.

Na otázku, či to bude Izrael, odpovedal: "Áno, očakávam priateľstvo a rešpekt - na oboch stranách." "Nikdy nebudem súhlasiť s názormi, že Poliaci sa ako národ podieľali na holokauste, alebo že Poľsko participovalo na holokauste. Ponižuje nás to a zraňuje nás to. V mojej vlastnej rodine bolo niekoľko členov, ktorých zavraždili Nemci," dodal Duda.