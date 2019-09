Kolumbijský prezident varoval Madura pred útokom: Prirovnal ho k Slobodanovi Miloševičovi

BOGOTA - Kolumbijský prezident Iván Duque prirovnal venezuelského lídra Nicolása Madura k bývalému srbskému prezidentovi Slobodanovi Miloševičovi. Duque sa takto vyjadril v sobotňajšom rozhovore pre agentúru AP pred odletom na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN do New Yorku.

Predpokladá sa, že Duque slovne zaútočí na Madura priamo na pôde VZ OSN. Označí ho za hrubého autokrata, ktorý je zodpovedný nielen za humanitárnu katastrofu vo svojej krajine, ale v súčasnosti predstavuje hrozbu pre regionálnu stabilitu aj pre jeho údajné zadržiavanie kolumbijských povstalcov, napísala AP.

Duque odmietol vylúčiť vojenský útok proti marxistickým povstalcom, o ktorých povedal, že sa skrývajú za hranicami. Akákoľvek agresia venezuelských ozbrojených síl by okamžite vyvolala regionálnu reakciu so strašnými následkami pre Madura, varoval kolumbijský prezident. Venezuelský socialistický vodca by podľa neho urobil v prípade útoku "hlúpu" chybu.