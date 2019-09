Hazard so životom sa motorkárovi vypomstil: VIDEO hrozivej nehody, vážne zranenia spolujazdkyne (22)

Polícia Českej republiky zverejnila hrozivé video zachytávajúce nehodu ako výstrahu pre všetkých nezodpovedných vodičov.

Hovorkyňa polície Ivana Baláková priblížila, že k nešťastiu došlo po tom, ako sa motorkár rozhodol predbehnúť kolónu áut smerujúcich na mesto Česká Lípa. Než však manéver dokončil, narazil do ľavej prednej časti vozidla Škoda Superb. Tá z kolóny odbočovala vľavo.

"Náraz do superbu odhodil motocykel do poľa. Motocyklista a jeho 22-ročná spolujazdkyňa pritom utrpeli mnohopočetné ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali letecký transport do nemocnice. Muža vrtuľník prepravil na traumacentrum do Liberca a mladú ženu na traumacentrum do Ústí nad Labem," priblížila Baláková.

Palubná kamera zachytila viac než nehodu

Vyšetrovanie na mieste prevzala kriminálna polícia. "V tejto súvislosti si vyžiadame znalecký posudok z odboru dopravy, ktorý nám pomôže odpovedať na otázku, akú mieru viny nesú na nehode jej jednotliví účastníci," vysvetlila ďalej hovorkyňa. Palubná kamera jedného z áut totiž nezaznamenala len nehodu samotnú. Na záberoch je vidieť aj riskantnú jazdu motorkára pred haváriou. Predbiehal cez plnú čiaru a ohrozoval tak autá naokolo.