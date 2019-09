Protesty v Moskve opäť sprevádzalo zatýkanie: Deviati zadržaní sú politickými väzňami

MOSKVA - Deväť osôb zadržaných počas leta v súvislosti s masovými demonštráciami v Moskve možno považovať za politických väzňov. Uviedla to vo svojom vyhlásení ruská ľudskoprávna organizácia Memorial.

Demonštrácie v júli a auguste sa v Moskve konali na protest proti rozhodnutiu mestskej volebnej komisie, ktorá do komunálnych volieb v ruskej metropole odmietla zaregistrovať väčšinu nezávislých kandidátov. Memorial podľa spravodajského servera Novaja gazeta žiada, aby títo zadržaní boli okamžite prepustení a aby sa voči osobám, ktoré sú zodpovedné za "protiprávne stíhanie aktivistov" i za násilné rozohnanie pokojných zhromaždení v Moskve, začalo trestné konanie.

Memorial vo svojom stanovisku vyjadril presvedčenie, že "toto nezákonné a nemorálne konanie orgánov" má za cieľ "zbaviť opozíciu verejnej podpory, prinútiť občanov, aby sa báli zapojiť do protestného hnutia a ďalej obmedzovať slobodu zhromažďovania a slobodu prejavu". Vyhlásenie Memorialu sa týka najmä udalostí z 27. júla, keď sa v Moskve konalo úradmi nepovolené zhromaždenie za zaregistrovanie nezávislých kandidátov do volieb do Mestskej dumy v Moskve. Po rozohnaní tohto zhromaždenia sa začalo trestné stíhanie vo veci organizovania "masových nepokojov" a účasti na nich.

Niektorí z obvinených v tejto kauze boli už aj odsúdení: Jevgenij Kovalenko dostal 3,5 roka väzenia, Kirill Žukov bol odsúdený na tri roky a Danil Beglec na dva roky. Ivan Podkopajev bol tiež odsúdený, a to na tri roky väzenia za to, že smerombna policajtov vystriekal obsah nádobky s obranným plynom. Komunálne voľby v Moskve, z ktorých bola pre formálne nedostatky vyradená väčšina liberálnej opozície, sa uskutočnia 8. septembra.