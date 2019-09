VIDEO Mladíka brutálne mlátili policajti, nebránil sa: Odsúdili ho na tri a pol roka

Dôkazom jeho násilného správania sa má byť podľa súdu to, že jeden z policajtov, ktorí proti nemu zasahovali, si pri zásahu vykĺbil rameno. Z videa však vôbec žiadne násilie zo strany Ustinova nevidno. Ustinov dokonca tvrdí, že sa vôbec nezúčastňoval na demonštrácii, iba bol v nesprávny čas na nesprávnom mieste. Jeho tvrdenie vyzerá podľa videozáznamu pomerne vierohodne, keďže na záberoch vidno, ako tento mladý muž stojí na chodníku v pomerne veľkej vzdialenosti od demonštrantov a niečo si píše do mobilu, keď sa naňho zrazu vrhne tlupa policajtov.

Ustinov tvrdí, že sa na mieste, kde sa práve zhodou okolností konala demonštrácia, mal iba stretnúť s kamarátom a keďže ten meškal, chystal sa mu zavolať. Jeho vysvetlenie však moskovský súd nezaujalo. Ustinov sa tak stal už štvrtou osobou, ktorá bola odsúdená na niekoľkoročné tresty odňatia slobody v súvislosti s opozičnými demonštráciami z prelomu júla a augusta.

Už pred dvoma týždňami odsúdil moskovský súd na na tri roky za mrežami dvadsaťosemročného Kirilla Žukova za to, že sa jednému zo zasahujúcich policajtov pokúšal strhnúť ochrannú prilbu. Štyridsaťosemročný Jevgenij Kovalenko si odsedí tri a pol roka za to, že trafil policajta odpadkovým košom.

O ďalšie dva dni odsúdil iný moskovský súd na štyri roky nepodmienečne Konstantiva Kotova. Ten pre zmenu na nikoho neútočil a trest si podľa sudcu zaslúži za to, že na demonštrácii jednoducho bol. Podľa rozsudku putuje do väzenia za to, že "vyzýval na účasť na nepovolených protestoch a sám sa na nich zúčastnil". Podľa ruských opozičných médií majú tieto prísne tresty slúžiť ako odstrašujúci príklad pre ďalších opozičných demonštrantov, aby sa nepokúšali brániť proti policajnému násiliu a oplácať mužom zákona to, čo robia oni.