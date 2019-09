Trump nevylúčil stretnutie s iránskym prezidentom Rúháním: Tvrdí, že všetko je možné

Na otázku novinárov v Bielom dome, či sa v OSN na summite o klimatických zmenách koncom septembra stretne s iránskym lídrom, Trump odpovedal: "Iste, všetko je možné." Rúhání v stredu už skôr oznámil, že Teherán sa chystá prestať plniť ďalšie záväzky stanovené v historickej jadrovej dohode z roku 2015, od ktorej Spojené štáty v máji odstúpili, pripomenula vývoj udalostí tlačová agentúra AFP.

Krátko po Rúháního vyjadrení predstavitelia USA oznámili nové sankcie voči Iránu, tentoraz sú zamerané na sieť iránskych lodných dopravcov, ktorých podľa Američanov riadia iránske elitné Revolučné gardy a využívajú ich na pašovanie ropy, napríklad režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Prezident Trump v stredu pred novinármi vyjadril aj dôveru voči britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi, ktorý prežíva náročné obdobie na domácej aj európskej politickej scéne, pretože sa blíži termín odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie, teda 31. október. Trump na jeho adresu vyhlásil: "On vie, ako zvíťaziť."

Johnson čelí vzbure v Dolnej snemovni britského parlamentu v súvislosti s odchodom z EÚ bez dohody, ale Trump povedal novinárom, že jeho priateľ "bude v poriadku". "Boris je môj priateľ a on sa do toho vrhne. Nepochybujem o tom," uviedol šéf Bieleho domu. "Sledoval som ho dnes dopoludnia. Je tam a bojuje. On vie, ako zvíťaziť. Boris to vie. Nebojte sa oňho. Bude v poriadku," doplnil Trump.

USA odmietajú francúzsky návrh na pôžičku Iránu výmenou za dodržiavanie JCPOA

Spojené štáty neupustia od stratégie "maximálneho tlaku" na Teherán a nezrušia voči nemu sankcie. V utorok to vyhlásil zástupca USA pre Irán Brian Hook v reakcii na návrh Francúzska, podľa ktorého by bola islamskej republike poskytnutá finančná pôžička výmenou za dodržiavanie Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA) - tzv. jadrovej dohody. Pôžička, ktorá by bola krytá budúcimi predajmi iránskej ropy, je však podmienená zmiernením amerických sankcií voči Teheránu, píše agentúra AFP.

"Nedokážeme to už zdôrazniť jasnejšie, avšak sme oddaní stratégii vytvárania maximálneho tlaku (na Irán) a nemáme v pláne udeľovať žiadne výnimky a ani sa ničoho vzdávať," uviedol na margo francúzskej iniciatívy Hook. Zástupca USA pre Irán však ďalej povedal, že zatiaľ nevidel "konkrétny" francúzsky návrh, a preto sa k nemu priamo vyjadrovať nemôže. Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa snaží zmierniť narastajúci konflikt s Iránom, ktorý sa vyhráža odstúpením od jadrovej dohody, tým, že Teheránu sprostredkuje určitú úľavu od jeho ekonomických problémov, píše AFP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik

Islamská republika je podľa agentúry rozhorčená z toho, že nemala dostatočný úžitok z dodržiavania JCPOA. Teherán však v tejto súvislosti uviedol, že by sa uspokojil s pôžičkou v hodnote 15 miliárd dolárov (približne 13,6 miliardy eur), ktorú by splatil prostredníctvom budúcich predajov ropy. Návrh na "výmenu pôžičky, ktorá by bola garantovaná ropou, za návrat (Teheránu) k dodržiavaniu pravidiel JCPOA, za bezpečnosť v (Perzskom) zálive, ako aj za rokovania o bezpečnosti v zálive a o (Jadrovom programe) po roku 2025", avizoval v utorok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.

Šéf francúzskej diplomacie však podľa agentúry Reuters na margo daného návrhu zdôraznil, že na jeho realizáciu bude potrebný súhlas Spojených štátov. Irán v máji tohto roka oznámil, že nebude rešpektovať niektoré obmedzenia vyplývajúce z dohody, pokiaľ ostatné signatárske krajiny neurobia na zmiernenie amerických sankcií viac - najmä v súvislosti s predajom ropy. Teherán takisto pohrozil zavedením ďalších opatrení.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) začiatkom júla potvrdila, že Irán začal obohacovať urán na 4,5-percentný podiel štiepneho izotopu U-235, hoci dohoda stanovuje limit 3,67 percenta. Potvrdila tiež prekročenie 300-kilogramového limitu pre zásoby nízkoobohateného uránu.

Rúhání: Irán zruší obmedzenia nukleárneho výskumu a vývoja

Iránsky prezident Hasan Rúhání vyhlásil, že jadrový program jeho krajiny bude "bez obmedzení" týkajúcich sa výskumu a vývoja, keď bude v piatok spustená tretia fáza odstupovania od jadrovej dohody z roku 2015. Informovali o tom agentúry DPA a AFP. "V tretej fáze bude iránska nukleárna agentúra od piatka realizovať bez obmedzení všetko, čo je potrebné na rozšírenie domácej nukleárnej technológie a vedeckého výskumu," povedal Rúhání v stredu večer v štátnej televízii.

Zdroj: TASR/Iranian Presidency Office via AP

Ubezpečil však, že európski signatári jadrovej dohody budú mať ďalšie dva mesiace na to, aby ju úplne dodržiavali. Ak sa tak stane, Irán podľa prezidenta obráti kurz a vráti sa k plnému zachovávaniu dohody. Rúhání potvrdil svoje predošlé vyjadrenie o tom, že Irán do dvoch dní oznámi nový krok, ktorým ešte viac obmedzí dodržiavanie jadrovej dohody. Tento tretí krok bude podľa neho "najdôležitejší a bude mať mimoriadne následky".