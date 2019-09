Trumpova myšlienka sa nestretla s pochopením: Duda je proti znovuzačleneniu Ruska do skupiny G7

VARŠAVA - Poľský prezident Andrzej Duda v pondelok vyhlásil, že je proti návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý chce, aby bolo Rusko opätovne začlenené do skupiny krajín G7. Duda svoj postoj zdôvodnil ruskou okupáciou ukrajinského polostrova Krym, píše agentúra AFP.

"Mali by sme mať s Ruskom obchodné kontakty ako zvyčajne?... Ja som presvedčený, že za súčasných okolností to nie je možné," povedal Duda novinárom na spoločnej tlačovej konferencii s americkým viceprezidentom Mikeom Penceom. Ten zastupuje prezidenta Trumpa na návšteve Poľska pri príležitosti 80. výročia začiatku druhej svetovej vojny.

Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek

Rusko vylúčili z dovtedajšej G8 v roku 2014, a to v súvislosti s anexiou polostrova Krym. Klub sa tak vrátil k formátu G7, pozostávajúceho výlučne z demokratických a otvorených ekonomík. Skupinu existujúcu od roku 1975 tvoria Spojené štáty, Británia, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Japonsko.

Trump má iný názor

Prezident Spojených štátov však počas posledného summitu G7, ktorý sa uskutočnil 24. - 26. augusta v meste Biarritz na juhozápade Francúzska, uviedol, že by privítal, ak by Rusko opäť vstúpilo do skupiny ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta. Pence však na rozdiel od Trumpa povedal, že čo sa týka Ruska, kľúčové je "zostať v ostražitosti".

Zdroj: TASR/AP Photo/Carolyn Kaster

Ako napísala agentúra AFP, otázka znovupripojenia Ruska ku G7 vyvolala rozpory medzi jednotlivými krajinami tejto skupiny. Francúzsko údajne podporilo postoj USA, zatiaľ čo proti znovuzačleneniu Ruska ku G7 sa postavili Británia a Nemecko.

Pence rokoval s prezidentmi Dudom a Zelenským

Americký viceprezident Mike Pence absolvoval v pondelok vo Varšave rozhovory s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informovala o tom agentúra PAP. "Hovorili sme o vojenskej spolupráci, účasti Spojených štátov na modernizácii poľskej armády a o plánovanom zvýšení výdavkov Poľska na obranu," povedal po stretnutí Duda. Poľsko podľa jeho slov v najbližších rokoch kúpi ďalšie vrtuľníky, aby nahradilo staré. Duda takisto vyjadril nádej, že USA budú súčasťou plánovaných tendrov.

Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek

V súvislosti so zvýšením prítomnosti amerických jednotiek v Poľsku Duda povedal, že dúfa, že sa do konca roka podarí podpísať záverečné zmluvy a dohodnúť sa na miestach, kde budú jednotky umiestnené. Poľský premiér Mateusz Morawiecki a Pence v pondelok podpísali vyhlásenie v súvislosti s bezpečnosťou sietí 5G.

Pence podľa Dudu v pondelok vo Varšave absolvoval aj stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, na ktorom hovorili o budúcnosti Ukrajiny a zabezpečení jej energetickej nezávislosti. Pence podľa vyhlásenia Bieleho domu vyjadril podporu pre zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny. Takisto sa pochvalne vyjadril k Zelenského úsiliu pri zavádzaní legislatívy na boj s korupciou a na zlepšenie podnikateľského prostredia s cieľom pritiahnuť zahraničné investície.

Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek

Zelenskyj a Pence sa spolu s vrcholnými predstaviteľmi ďalších krajín v nedeľu vo Varšave zúčastnili na spomienkových podujatiach pri príležitosti 80. výročia vypuknutia druhej svetovej vojny. USA mal pôvodne zastupovať prezident Donald Trump, ktorý však cestu presunul z dôvodu hurikánu Dorian približujúcemu sa k východnému pobrežiu Spojených štátov.

Hrozba zo strany Ruska

Poľský veľvyslanec pri NATO Tomasz Szatkowski vyjadril v pondelok presvedčenie, že Rusko predstavuje skutočnú hrozbu pre NATO a mier, informovala agentúra PAP. Szatkowski v rozhovore pre Tretí kanál poľského rozhlasu uviedol, že "hrozba zo strany Ruska je nepochybne skutočná". V súvislosti s konaním Ruska zdôraznil potrebu opatrnosti a ostražitosti.

Szatkowski mal podľa svojich slov na mysli porušovanie medzinárodného práva, násilie a rozsah medzištátneho konania, ako napríklad v súvislosti so situáciou v Gruzínsku a na východe Ukrajiny. Modernizácia ruských ozbrojených zložiek sa podľa neho začala už pred vypuknutím konfliktov na Ukrajine a v Gruzínsku.