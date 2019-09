Hurikán Dorian udrel na Bahamy s rýchlosťou vetra 295 km/h, hrozia katastrofické následky

21:50 Hurikán sprevádza vietor s rýchlosťou takmer 300 kilometrov za hodinu, ktorý na bahamskom ostrove Great Abaco odnášal strechy a strhával elektrické vedenie. Informovala o tom agentúra AP. Dorian je podľa televízie CNN svetovo najsilnejšou búrkou tohto roka. Na Bahamách pravdepodobne spôsobí obrovské škody, Floride sa možno jeho stred vyhne.

21:40 Hurikán Dorian udrel v nedeľu na severnú časť súostrovia Bahamy. Dorian dosiahol maximálnu rýchlosť vetra 295 kilometrov za hodinu, preradili ho do piatej, najvyššej kategórie.

Zdroj: FB/NOAA NWS National Hurricane Center

Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami uviedlo, že Dorian je dosiaľ najsilnejším zaznamenaným hurikánom na severozápade Bahám.

NHC varovalo, že Dorian predstavuje "život ohrozujúcu situáciu" s rizikom "extrémneho ničenia". „Koniec by mohol byť fatálny. Žiadame vás, prosíme vás, apelujeme na vás, aby ste odišli na bezpečné miesto,“ odkázal policajný veliteľ Samuel Butler. Podľa hovorcu bahamskej vlády sa očakávalo, že hurikán naruší životy asi 73.000 obyvateľov a ohrozí cez 20.000 domácností. Krízové zložky začnú škody vyhodnocovať, akonáhle sa búrka preženie.

Violent winds from Hurricane Dorian lash Marsh Harbour in the Bahamas.



Hurricane Dorian has since made landfall as a catastrophic Category 5 storm, bringing potentially life-threatening storm surge and flash flooding. https://t.co/63nNDBBUjV pic.twitter.com/RLLeXP4U5a — ABC News (@ABC) 1. septembra 2019

New video shows catastrophic damage while the eye of Hurricane Dorian passes over the Abaco Islands.



WARNING: Don't go outside while the eye passes over. You may be caught off guard when violent winds return from the opposite direction.pic.twitter.com/BClXtHjdot — BNO News (@BNONews) 1. septembra 2019

Hurikán Dorian môže napáchať rozsiahle škody

V prípade, že zasiahne pevninu, môže hurikán takej sily napáchať rozsiahle škody. Najohrozenejšie sú teraz Bahamy.

NEW: #Dorian is now a category 5 #hurricane with 160 mph sustained winds. The eyewall of this catastrophic hurricane is about to hit the Abaco Islands with devastating winds. Next advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oFspgN0XbT — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2019

„Dorian je už v 5. kategórii hurikánov so silou vetra 160 kilometrov za hodinu,“ napísalo popoludí nášho času na Twitteri NHC. Živel by mal podľa varovania amerického centra v Miami zasiahnuť ostrovy Abaco s vetrom devastujúcej sily.

Devastujúci dopad sa očakáva na ostrovoch Abaco, ktoré sú súčasťou Bahám a kam hurikán dorazí dnes ráno miestneho času (popoludní SELČ). Neskôr potom jeho úder môžu očakávať na ostrove Grand Bahama.

Úrad upozornil, že s hurikánom spadne veľké množstvo zrážok. Počas najbližších 24 hodín sa dá očakávať kolísanie sily živlu, Dorian ale zostane veľmi nebezpečný. Trasa hurikánu sa neustále upresňuje, istá stále nie je.

Pôvodné predpovede počítali s tým, že hurikán zasiahne americkú pevninu, tie novšie uvádzajú, že sa stočí na sever a východ a že jeho stred zostane nad morom. Pri postupe k Georgii a k Severnej a Južnej Karolíne bude slabnúť. Kedy sa ale začne presne stáčať, nie je jasné, takže možnosť, že Florida bude zasiahnutá, sa ešte stále nevylučuje.

Meteorológovia a miestni obyvatelia zatiaľ pozorne sledujú najmä situáciu na Bahamách, kde podľa reportéra televízie CNN len veľmi málo ľudí poslúchlo varovania a evakuovalo sa. Z mestečka Sweeting Cay na ostrove Grand Bahama, ktoré má cez 500 obyvateľov, sa evakuovalo do bezpečia sedem ľudí. V Grand Cay so 400 obyvateľmi odišlo len 88 ľudí. Pritom úrady pre ostrovy Abaco vydali rozhodnutie o povinnej evakuácii v sobotu. „Žijú tam robotníci s povolením aj bez neho a tie miesta sú často zasiahnutá povodňami,“ povedal reportér CNN.Hurikán Dorian už prešiel severom Karibiku a na portorických ostrovoch Vieques a Culebra spôsobil výpadky prúdu a záplavy.

Bahamský premiér Hubert Minnis nariadil evakuácie ostrovov Abaco a tiež častí ostrova Grand Bahama. Ich obyvateľov vyzval, aby neboli "pochabí" a nesnažili sa úder hurikánu "prestáť". "Ak sa neevakuujete, môžete za to zaplatiť životom," povedal.

Severozápadná časť Bahám by sa podľa NHC mala pripraviť na životohrozujúci príliv, pri ktorom by sa hladina vody mohla zvýšiť o 3 až 4,5 metra nad bežnú úroveň.