Epsteinova kauza v Kongrese: Clintonová žiada predvolanie prezidenta Trumpa

WASHINGTON - Bývalá americká ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová vo štvrtok počas výpovede v Kongrese v súvislosti s aférou týkajúcou sa sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina vyzvala Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov, aby si predvolal prezidenta USA Donalda Trumpa. Informujú správy agentúr AFP, Reuters a AP.
Clintonová vo svojej úvodnej reči obvinila výbor, že sa venuje jej, aby odviedol pozornosť od Trumpa. Uviedla tiež, že si nepamätá, že by sa niekedy s Epsteinom stretla, a že s jeho zločinmi nemá žiadne osobné skúsenosti. S finančníkovou bývalou priateľkou Ghislaine Maxwellovou sa však vraj osobne stretla. „Nevedela som o ich zločineckých aktivitách. Nepamätám si, že by som sa niekedy stretla s pánom Epsteinom,“ uviedla Clintonová vo vyjadrení za zatvorenými dverami, ktoré zdieľala na sociálnych sieťach. „Ako každý slušný človek som zhrozená z toho, čo sme sa dozvedeli o ich zločinoch,“ doplnila.
Clintonová a jej manžel, bývalý prezident Bill Clinton, v januári odmietli vypovedať s odôvodnením, že ich predvolanie je účelové a republikáni sa ich snažia dostať do väzenia. Republikánske vedenie výboru preto chcelo začať voči exprezidentovi a jeho manželke konanie pre pohŕdanie Kongresom. Clintonovci v liste kritizovali predsedu výboru Jamesa Comera, ktorý podľa nich dohliada na politicky motivovaný proces. Usvedčený sexuálny predátor a pedofil Epstein bol známy kontaktmi na vysokopostavených ľudí v USA a vo svete vrátane prezidenta Trumpa, ktorý sa dlho snažil o to, aby spisy zostali utajené, konštatuje agentúra AFP. Comer uviedol, že výbor sa Trumpa nepokúsi predvolať na výpoveď, pretože nemôže nútiť úradujúceho prezidenta, aby vypovedal.
Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá. V roku 2019 sa obesil v cele v newyorskej väznici. Mnoho ľudí je presvedčených, že v skutočnosti bol zavraždený, aby nemohol vypovedať o svojich prominentných klientoch.