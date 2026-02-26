Slovensko a Česko prehĺbia spoluprácu: Diskutovali o trestnom práve aj reformách

BRATISLAVA - Štvrtkové rokovanie s českým ministrom spravodlivosti Jeronýmom Tejcom potvrdilo silu vzťahov medzi Slovenskou a Českou republikou. Na spoločnej tlačovej besede to vyhlásil minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD). Predmetom diskusie ministrov bola podľa Suska rekodifikácia Občianskeho zákonníka, reforma trestného práva, využívanie alternatívnych trestov, digitalizácia justície či restoratívna justícia a spolupráca v tejto oblasti.
Ministri sa podľa Suska zhodli, že chcú posilniť koordináciu postojov pred marcovým rokovaním vlád Slovenskej a Českej republiky, na ktorom by malo byť prijaté spoločné memorandum o prehĺbení spolupráce s jednotlivými konkrétnymi bodmi, v ktorých by chceli ďalej pokračovať a spolupracovať. Osobitnou témou diskusie bol podľa Suska vzťah k Európskej únii (EÚ). Zdôraznil, že aj v tejto oblasti vedia obe krajiny koordinovať svoje postupy, či už vo vzťahu k prijímanej legislatíve na úrovni EÚ, respektíve vo vzťahu k jednotlivým konaniam v rámci Európskeho súdu pre ľudské práva alebo Súdneho dvora EÚ.
„Myslím si, že je veľmi dôležité v rámci Európskej únie, aby sme našli spoločný koordinovaný postup tak s Českou republikou, aj s inými partnermi, nadviazali na bývalú Vyšehradskú štvorku, kde aj s týmito partnermi vieme spolupracovať v tejto oblasti a postaviť naše záujmy na prvé miesto a bojovať takto aj vo vzťahu k Európskej únii, respektíve Európskej komisii tam, kde si myslíme, že naše záujmy majú naozaj relevantnú prioritu,“ zhodnotil Susko. Takisto si myslí, že štvrtkové rokovanie s Tejcom potvrdilo nielen vysokú úroveň slovensko-českých vzťahov, ale aj pripravenosť obidvoch strán prispieť aktívne k budúcnosti EÚ.
Tejc ozrejmil, že rokovanie so Suskom bolo jeho prvým zahraničným, ktoré absolvoval vo funkcii českého ministra spravodlivosti. Obaja sa podľa neho zhodli, že sa snažia normalizovať vzťahy medzi SR a ČR, teda, aby sa stali vzťahmi na najvyššej možnej úrovni. Šéfovia rezortov si podľa jeho slov zhrnuli, ako v oboch krajinách postupuje digitalizácia súdnictva. Tejc víta výmenu informácií v tejto oblasti a možnosť overiť si, ako môže digitalizácia v súdnictve fungovať. Takisto podľa neho chce česká strana zistiť, ako na Slovensku prebehla reforma súdnej mapy. Podotkol, že táto téma budí v justícií emócie. Deklaroval, že ČR vie posunúť svoje skúsenosti pri rekodifikácií Občianskeho zákonníka, keďže ČR prijala nový Občiansky zákonník pred vyše desiatimi rokmi. Ministri diskutovali aj o elektronickom monitoringu. Aj keď bol podľa Tejca tento systém v ČR zavedený už dávnejšie, jeho funkčnosť nebola podľa neho dostatočná. Dodal, že Slovensko by mohlo byť Česku v tejto veci vzorom, keďže sa podľa jeho prepočtov využíva v SR viac ako v ČR.