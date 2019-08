Tehotnú Slovenku prichytili, ako šliape v Škótsku: Z jej spovede mrazí

24-ročná Slovenka, dvojnásobná matka, ktorá z právnych dôvodov nemôže byť menovaná, tvrdila, že ju kúpil nepálsky muž menom Nel pred obchodom na Argyle Street, aby „s ním spala a bola jeho manželkou“. Podľa denníka Mirror Online vypovedala na najvyššom súde v Glasgowe pri konaní s Vojtechom Gombarom (61), Anilom Waglom (37), Janou Sandorovou (28) a Rastislavom Adamom (31, v britskej tlači uvedený ako Ratislav), ktorí popierajú predávanie žien do Škótska pre prostitúciu a otroctvo.

Prokurátori tvrdia, že v rokoch 2011 až 2017 bolo zo Slovenska privezených viacero žien a v Škótsku držaných v „otroctve alebo nevoľníctve“. Slovenka tvrdí, že ju priviezli z jej rodného mesta Trebišov na Slovensku v roku 2014, keď bola štyri alebo päť mesiacov tehotná. Sľubovali jej lepší život. Na otázku prokurátorky Kath Harperovej, kto bol prítomný pri jej údajnom predaji, povedala, že tam bola obvinená Sandorová, ktorú poznala ako Janku, jej manžel, Slovák Rasťo, a Nepálčan Nel. Zdroj: Getty Images

Žena uviedla: „Dohodli si všetko o peniazoch a potom ma nechali s ním.“ Tvrdila však, že si nepamätá, za koľko peňazí ju predali. Svedkyni bolo potom predložené vyhlásenie, ktoré podala 19. mája 2015. V ňom uviedla: „Chcela, aby som priniesla nejaké peniaze, a potom ma predala za desaťtisíc.“

Prokurátorka Harperová sa opýtala: „V akej mene to bolo?“ Svedkyňa odpovedala: „Bolo to 10-tisíc libier.“

Prokurátorka: „Videli ste, ako si podávajú peniaze z ruky do ruky?“ Svedkyňa: „Nie som si istá, mohlo to tak byť, už som zabudla.“

Prokurátorka: „Po vyplatení peňazí ste zostali s Nelom?“ Svedkyňa: „Áno, Nel ma vzal do Primarku, aby som si kúpila šaty a potom ma zaviedol do svojho domu.“

Prokurátorka: „Chceli ste zostať s Nelom?“ Svedkyňa: „Nie.“

Prokurátorka: „Povedali ste mu to?“ Svedkyňa: „Áno, ale chcel, aby som s ním zostala. Chcel, aby som s ním spala, pretože keď mu ma predali, myslel si, že som jeho manželka. Povedala som mu, že chcem ísť od neho preč a on povedal, že za mňa zaplatil peniaze." Zdroj: gettyimages.com

Nikdy však nešla na políciu, pretože sa obávala, že by jej niekto mohol ublížiť alebo že by jej rodina na Slovensku mohla byť v nebezpečenstve. Žena povedala, že bola v Nelovom dome mesiac a tvrdila, že ju zamykal v dome, keď odišiel. Dodala: „Nel sa ku mne nesprával veľmi dobre. Neustále so mnou chcel spať.“ Prokurátorka: „A vy ste s ním chceli spať?“ Svedkyňa: „Nie, pretože som v tom čase bola tehotná. Mala som strach a bola som veľmi nešťastná.“

Žena povedala, že keď raz Nel odišiel, vyskočila z okna a vzala si taxík do Sandorovej domu. Svedkyňa tiež tvrdila, že predtým, ako ju údajne predali za hotovosť, bola prinútená spať s pakistanskými mužmi za peniaze a označila to ako „stopovanie“. Dodala: „Nechcem o tom hovoriť, je to veľmi smutné.“ Zdroj: Getty Images

Prokurátorka: „Čo od vás chcela Janka, aby ste robili?“ Svedkyňa: „Chcela, aby som stopovala, aby som zarobila peniaze.“ Peniaze mala ráno odovzdať Rasťovi. Žena údajne žila predtým v Glasgowe, kde žil aj jej manžel. Keď sa však vrátila do Škótska, nežila s ním. Gary Allan, advokát obvineného Wagla sa spýtal, prečo nežila so svojím manželom. „Nemala som svoj občiansky preukaz ani rodný list,“ odpovedala svedkyňa, „ako by som mohla odísť bez dokladov? Vedela som, že aj keby som Janu o ne požiadala, nedala by mi ich.“

Potom sa však náhodou predsa len dostala na slobodu. Povedala: „Zbadala som svoj občiansky preukaz v jej taške.“ Žena potom utiekla do domu svojho manžela. Gary Allan porotcom povedal, že Nel je jeho klient Anil Raj Wagle. Ostatní Slováci, ktorí žijú v Govanhile v Glasgowe, sú obvinení zo „sprisahania za spáchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi za účelom vykorisťovania a obchodovania s prostitúciou“.

Gombar, Sandorova a Adam sú tiež obvinení z nútenia žien pracovať ako prostitútky a viesť verejný dom. Sú obvinení, že sa jednej žene vyhrážali, že ju zbijú a vyhodia na ulicu, ak nebude pracovať ako prostitútka, že „plánovali kúpiť alebo získať kontrolu nad ženami“ zo Slovenska a inde vo Veľkej Británii. Obvineným údajne priťažilo „spojenie so závažným a organizovaným zločinom“. Súdny proces pod vedením lorda Becketta pokračuje.