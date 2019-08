VIDEO Šialená jazda na chorvátskej diaľnici: Snažili sa navzájom vytlačiť z vozovky!

Zo záznamu nie je možné zistiť, čo viedlo k tejto úplne bezohľadnej a nebezpečnej jazde, dá sa však jasne vidieť, že osobné auto z nejakého dôvodu prešlo do ľavého jazdného pruhu a zaradilo sa pred dodávku. Zdroj: FB/Prometne zgode i nezgode

Po niekoľkých sekundách jazdy pred dodávkou sa osobné auto vrátilo do pravého jazdného pruhu. Dodávka pokračovala v pohybe po ľavom jazdnom pruhu, došla až k osobnému autu a vtisla sa do pravého jazdného pruhu, akoby z neho chcela osobné auto vytlačiť. Prekáračky pokračovali zmenou smeru osobného auta do ľavého jazdného pruhu pred dodávku a prudkým brzdením, čo vodiča dodávky tiež prinútilo brzdiť. Dodávka a auto pokračovali ešte chvíľu v jazde bok po boku, kým sa od seba odlepili. Používatelia facebooku v komentároch odsúdili správanie oboch vodičov. Zdroj: FB/Prometne zgode i nezgode ​Videozáznam bol nakrútený mobilným telefónom z auta jazdiaceho za týmito dvoma výtržníkmi.