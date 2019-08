Polícia v Nemecku prenasledovala malého chlapca, ktorý ukradol SUV: Naháňačka skončila nárazom

Mladý šofér nereagoval na upozornenia hliadkového vozidla a nasmeroval si to do centra mesta. Podozrivého začali prenasledovať ďalšie policajné autá so zapnutými majákmi. Tínedžer napokon vrazil do policajného auta, ktoré mu zablokovalo cestu.

Mladík a ďalšia osoba v SUV utrpeli ľahké zranenia. Podľa polície šofér nebol pod vplyvom návykových látok, no previezli ho do nemocnice na pozorovanie a informovali o prípade jeho rodinu.