Sýrčan, ktorý útočil nožom v Chemnitzi spoznal svoj trest: Vo väzení strávi takmer 10 rokov

Sýrčana, identifikovaného menom Aláa S., odsúdili za zabitie a pokus o zabitie v súbehu s nebezpečným ublížením na zdraví. Jeho spolupáchateľ z Iraku zostáva na úteku. Rozsudok ešte nie je právoplatný a možno ho napadnúť na Spolkovom súdnom dvore (BGH). K ubodaniu 35-ročného Nemca s kubánskymi koreňmi Daniela H. došlo v Chemnitzi 26. augusta 2018.

Sýrčan i Iračan, identifikovaný ako Farhád A., prišli do Nemecka ako žiadatelia o azyl. K útoku nožom došlo po tom, ako sa Iračan pohádal s obeťou. Sýrčan sa do potýčky zapojil až neskôr. Práve táto dvojica dobodala Daniela H. do ramena a hrude. Okrem toho spôsobila vážne zranenia ďalšiemu prítomnému Nemcovi, ktorý prežil.

Zdroj: TASR/Matthias Rietschel/dpa-Zentralbild Pool/dpa

Mesto Chemnitz sa následne stalo dejiskom rasisticky motivovaných výtržností, do ktorých sa zapojili aj pravicoví extrémisti, neonacisti a futbaloví chuligáni. Nemecká kancelárka Angela Merkelová a ďalší politici ich označili za "štvanicu" na cudzincov. Udalosti v Chemnitzi rozpútali širšiu debatu o imigračnej politike Merkelovej, ktorej koalícia sa potom dostala do krízy.