Ďalšia záhada okolo smrti Epsteina: Dva dni pred samovraždou spísal závet, kto bude dediť?

Jeffrey Epstein

Zdroj: SITA/AP/New York State Sex Offender Registry

NEW YORK - Americký finančník a odsúdený pedofil Jeffrey Epstein podpísal závet dva dni predtým, ako vo svojej väzenskej cele v New Yorku 10. augusta spáchal samovraždu. Informáciu zverejnil v pondelok večer americký denník New York Post s tým, že miliardár dedičov svojho majetku neuviedol.