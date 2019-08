Temné pozadie smrti Jana (†21) a jeho priateľky (†16): FOTO Všetko má byť inak!

Pondelková tragédia v českom Vyškove má desivé pozadie. Podľa prvotných informácií boli telá dvoch mladých ľudí objavené vo výťahovej šachte. Zistenia televízie Prima však smerujú k Janovi (†21) a jeho priateľke (†16), ktorí si mali podrezať žily a v objatí skočiť z 11. poschodia.

„Prvý dojem bol, že tam obaja spia. Keď som prišiel bližšie, krvi by ste sa mi nedorezali. Skočiť z takej výšky, to je šialené,“ opísal traumatizujúci zážitok pre blesk.cz jeden zo susedov. Podľa informácií denníka sa mladý pár v byte na 5. poschodí, kde Jan býval so svojou matkou, porezal na rukách. Zranení sa potom výťahom vyviezli na 11. poschodie. Tam sa objali a skočili z 30-metrovej výšky zo schodiska paneláku.

„Museli sa udierať o to zábradlie, pretože to boli také rany, akoby ste sa o to udierali a padali dolu. Krv bola všade, na každom schode. Pani to včera deratizovala asi štyri hodiny,“ povedala pre televíziu ďalšia zo susediek. „Hovorili nám, že ich nemohli vytiahnuť, že tam boli medzi zábradlím zakliesnení a vraj ich nemohli ani spoznať,“ doplnila.

V dome, kde býva asi 250 ľudí, zavládlo zdesenie. „Viem, že sa chlapec a matka liečili, mali psychické problémy. On sám mi povedal, že berie antidepresíva. Občas bol v pohode, inokedy s nikým nehovoril a pozeral sa len do zeme,“ prezradila susedka z poschodia.

Denník v tomto súvise podotkol, že o mladíkovom zvláštnom duševnom rozpoložení svedčí aj jeho facebookový profil. Na svojej sociálnej sieti má mnoho temných japonských anime kreslených postáv, niektoré si dokonca podrezávajú žily.

Policajti zatiaľ detaily k prípadu neposkytli. „Bližšie informácie k zosnulým osobám nebudeme poskytovať,“ povedala ich hovorkyňa Alice Musilová. Dodala len toľko, že bola nariadená pitva a kriminalisti cudzie zavinenie vylúčili.

Janova matka po smrti syna skončila v rukách lekárov.